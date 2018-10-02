إرسال طرود إلى البنتاغون يشتبه باحتوائها على مواد سامة 

واشنطن: قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إنه تم إرسال طردين أو أكثر إلى وزارة الدفاع الأمريكية يشتبه في أنها تحتوي على سم الريسين القاتل.

واضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع كريس شيروود أنه تم، الإثنين، في مركز فحص قريب اعتراض طردين مشبوهين على الأقل مرسلان إلى شخص في البنتاغون.

وتابع “كجزء من عملية الفحص، عثرت السلطات على عدد من الطرود المشبوهة”.

وأشار إلى أن السلطات لا تزال بانتظار تأكيد أن الطرود تحتوي على الريسين.

وأحالت شرطة البنتاغون المسألة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي أي) الذي لم يستجب على الفور للحصول على تعليق.

ويعتبر سم الريسين، الذي يتم الحصول عليه من معالجة حبوب الخروع، قاتلا حتى لو بجرعات صغيرة جدا في حال ابتلاعه أو استنشاقه أو حقنه، كما أنه أقوى بستة آلاف مرة من الزرنيخ ولا ترياق له.

(أ ف ب)