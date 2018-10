منظمة العفو الدولية: إعدام إيرانية ضحية اغتصاب وعنف منزلي- (تغريدة)

لندن: اعلنت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية أعدمت، الثلاثاء، امرأة بتهمة قتلها زوجها عندما كانت في الـ17 من العمر إثر اعترافات “انتزعت” منها بالقوة.

وكتبت المنظمة، في تغريدة، إن زينب سيكانفند (24 عاما) “أعدمت في إيران هذا الصباح، وكانت قاصرا عندما قبض عليها وتمت إدانتها في محاكمة جائرة، وأكدت أنها تعرضت للتعذيب عندما كانت قيد الاحتجاز لدى الشرطة”.

وأضافت أنه حكم على الشابة بالإعدام عام 2014 بعد إدانتها بقتل زوجها الذي اقترنت به عندما كان عمرها 15 عاما فقط، وقد أساء معاملتها بدنياً ولفظيا.

24-year-old Zeinab was executed in Iran this morning. She was a child when arrested & convicted after an unfair trial. She said male police officers tortured her in detention. We’ll issue a response soon. Pls RT & tell @khamenei_ir @JZarif to stop sentencing children to death! pic.twitter.com/ZmzVHw6TyA

