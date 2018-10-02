مصر.. تنظيم “الدولة” يعلن مقتل قيادي كبير في سيناء

القاهرة: أعلن تنظيم “الدولة”، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي كبير في صفوفه في شبه جزيرة سيناء بمصر، وهو ما يمثل ضربة للمتشددين المسؤولين عن سلسلة هجمات استهدفت قوات الأمن ومدنيين.

ونشر التنظيم إعلانا عبر قنواته على تطبيق تليغرام بعنوان “قوافل الشهداء” ويضم صورة لرجل مبتسم ذي لحية صغيرة، وعرفه التنظيم بأنه أبو حمزة المقدسي.

وذكر التنظيم أن المقدسي، وهو فلسطيني، كان مسؤولا عن التخطيط والتدريب في سيناء، دون أن يورد تفاصيل بشأن أين أو متى أو كيف قُتل.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش المصري على الإعلان لكن مصادر أمنية قالت إن المقدسي قتل مع شخصين آخرين، أمس الاثنين، في غارة جوية استهدفت سيارتهم قرب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

ويشن الجيش والشرطة عملية أمنية في سيناء منذ فبراير/ شباط للقضاء على المتشددين الموالين لتنظيم “الدولة”. وانطلقت العملية بعد هجوم على مسجد في نوفمبر/ تشرين الثاني أسفر عن مقتل مئات المصلين.

وقال الجيش إن مئات ممن يشتبه بأنهم متشددون فضلا عن عشرات الجنود قتلوا في العملية التي يشارك فيها آلاف من قوات الشرطة والجيش بدعم من الأسلحة الثقيلة والقوات الجوية.

(رويترز)