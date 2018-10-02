وزير الدفاع الروسي يعلن أن منظومة “إس- 300” باتت بيد قوات النظام السوري وجاهزة للاستخدام

موسكو: أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا سلمت نظام إس- 300 المؤلف من صواريخ أرض جو إلى النظام السوري.

وقال شويغو "اكتمل العمل قبل يوم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بأن تسليم موسكو النظام السوري منظومة إس- 300 المضادة للطائرات “خطوة خطيرة” ستزيد من مستوى حالة التوتر في المنطقة، وأن إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها.

كما حذّرت واشنطن روسيا من تزويد النظام السوري بالمنظومة الدفاعية، داعية إياها لإعادة النظر في الأمر.

واعتبر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات صحافية سابقة، في نيويورك، أن إمداد روسيا النظام السوري بالمنظومة “خطأ فادح”. وقال “نعتقد أن إمداد النظام السوري بمنظومةإس- 300 سيكون تصعيدًا خطيرًا من قبل الروس، ونأمل أن يعيدوا النظر في المسألة إن كانت التقارير الصحافية بشأنها دقيقة”.

(وكالات)