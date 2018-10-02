البرلمان العراقي ينتخب برهم صالح رئيسا للبلاد

بغداد: انتخب البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، المرشح الكردي الأكثر قبولا لدى بغداد برهم صالح (58 عاما)، رئيسا للجمهورية العراقية، وهو منصب فخري مخصص للأكراد منذ العام 2005، وشهد للمرة الأولى منافسة شرسة بين قطبي السياسة الكردية.

وبحصوله على 219 صوتا مقابل 22، فاز صالح على منافسه فؤاد حسين الرئيس السابق لديوان رئاسة كردستان العراق والمدعوم من مسعود بارزاني، الذي تلقى الضربة السياسية الثانية بعد فشل استفتاء على استقلال الإقليم كان هو عرابه في سبتمبر/ أيلول 2017.

(أ ف ب)