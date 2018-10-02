قناة “بيراميدز” التي يملكها تركي آل الشيخ توقف بث برامجها

لندن-“القدس العربي”: أعلنت وسائل إعلام مصرية محلية، توقف قناة “بيراميدز تي في” التي يملكها رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ ،عن البث بشكل مفاجئ، أثناء نقلها لبرنامج “ضربة حرة” الذي يقدمه الإعلامي محمد الليثي دون سابق إنذار.

وفي وقت سابق اليوم، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف بث برنامج “مساء بيراميدز” للإعلامي الرياضي مدحت شلبي، لمدة 15 يومًا.

كما وجه المجلس إنذار لفضائية “بيراميدز”، بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار “المخالفات الإعلامية”.

وقال البيان الصادر عن المجلس، إن ذلك “جاء بشأن ما عرض في البرنامج يومي 12 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين (مرتضى منصور)، والسماح له بالتلفظ بعبارات تسيء لآخرين وللجمهور”.

واعتبر أن القرارين يأتيان “حفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية، والتطاول عليها، والتحقير من شأن رموز الرياضة” في البلاد.

وفضائية “بيراميدز”، يملكها رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، قبل أن يعلن منذ أيام اعتزامه الانسحاب رسميا من الاستثمار الرياضي بمصر، على خلفية هتافات ضده من جمهور الأهلي المصري الذي يتهمه بمحاولة تخريب” النادي.