تنظيم “الدولة”في سوريا يعدم مختطفة من السويداء

دمشق – “القدس العربي” – من هبة محمد:

أكد مدير شبكة اخبار “السويداء 24” ريان معروفي ان “تنظيم الدولة” في سوريا أعدم مساء أمس الثلاثاء السيدة ثروت فاضل أبو عمار (25/ عاماً) من قرية الشبكي بعد فشل عملية المفاوضات.

وأوضح المصدر أن “ثروت” اختطفها التنظيم خلال هجومه على القرية في 25 من شهر تموز وهو التاريخ الذي قتل فيه والدها ووالدتها في القرية على يد عناصر التنظيم.

وقال مصدر مقرب من إحدى لجان التفاوض إن التنظيم يهدد بإعدام مختطفات جدد في الأيام القادمة، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبه.

وتعد السيدة الرهينة الثانية التي يعدمها تنظيم الدولة بعد الشاب مهند ذوقان أبو عمار من قرية الشبكي، حيث ظهر ذوقان قبيل اعدامه في شريط دعا خلاله إلى الاستجابة لمطالب تنظيم “الدولة”، “حتى لا يلاقي الجميع مصيرهم كمصيري”.