الشرطة الأمريكية تُعطي مؤشرات لسيناريو كارثي لرونالدو!

لندن-“القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية إنكليزية، عن آخر تطورات قضية الساعة، التي فجرتها عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مويورغا، باتهام أشهر لاعب كرة قدم في العالم كريستيانو رونالدو، باغتصابها بشكل وحشي بمساعدة اثنين من أقربائه، في واقعة تعود أحداثها لقرابة العقد من الزمان.

وتزعم الممثلة البالغة من العمر /34عامًا/، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل صاروخ ماديرا، في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية يوم 13 يونيو / حزيران 2009، وكانت في طريقها لاستكمال البلاغ الذي تقدمت به لإثبات واقعة اغتصابها، لولا إصابتها بالاكتئاب بعد الواقعة، حيث قالت، أنها ظلت تبكي ما يزيد عن 3 أشهر، وكبقية المُبتزين، لم تذكر قصة حصولها على مبلغ مبالي يُقدر بنحو 375.000 دولار، مقابل تكتمها على الأمر، وهي الرواية، التي أكدتها صحيفة “شبيغل” الألمانية، صاحبة انفراد الاغتصاب بُرمته.

بينما المُتهم. ينفي قيامه بهذه الجريمة، واصفًا تلك الادعاءات بالأخبار المُزيفة، لتبقى القضية مُعلقة إلى أن تنتهي شرطة لاس فيغاس من التحقيقات، التي أُعيد فتحها من جديد، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن”، نقلاً عن تقارير واردة من بلاد العم سام.

وقالت الصحيفة البريطانية، أنه على عكس ما كان يتوقعه طاقم الدفاع عن رونالدو، قامت الشرطة بتحريك الدعوى التي تقدمت بها السيدة الثلاثينية ضد أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل، وهو ما يعني أن صاحب الـ33 عامًا، قد يواجه المجهول، إذا أُثبتت التهمة عليه.

ونشر المصدر هذا البيان نقلاً عن شرطة لاس فيغاس “لقد بدأ العمل على واقعة الاعتداء الجنسي على سيدة يوم 13 يونيو / حزيران 2009، نؤكد لكم.. أن الشرطة لم يتم إخطارها بمعلومات عن المشتبه به، لكننا في سبتمبر / أيلول أعدنا باب التحقيق من جديد”.

وتؤكد التقارير المُنتشرة، أنه في حالة تمت إدانة رونالدو باغتصاب كاثرين، فهناك احتمالات أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة (بحسب قانون ولاية نيفادا التي تشمل لاس فيغاس)، وهو ما أثار عشاق كريستيانو بالذعر، خاصة بعد انتشار صورة قديمة تجمع نجمهم بعارضة الأزياء في الملهى الليلي الخاص بفندق الواقعة.