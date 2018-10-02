إيران: هجومنا الصاروخي في سوريا أدى إلى مقتل 40 من قادة تنظيم “الدولة”

قالت إيران إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته في سوريا، أمس الإثنين، أسفر عن مقتل 40 “من كبار قادة” تنظيم “الدولة” (داعش) وإن قوة القدس التابعة لها هي التي وفرت المعلومات لتنفيذ العملية.

وأطلقت إيران ستة صواريخ على أهداف في منطقتي البوكمال وهجين في شرق سوريا، ردا على هجوم على عرض عسكري في الأهواز في 22 سبتمبر/ أيلول أدى إلى مقتل 25 شخصا نصفهم تقريبا من أفراد الحرس الثوري.

وتتولى قوة القدس عمليات الحرس الثوري الخارجية.

ونسبت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى الجنرال أمير علي حاجي زاده قائد إدارة الفضاء بالحرس الثوري قوله “بناء على المعلومات التي تلقيناها قتل نحو 40 من قادة داعش في هذا الهجوم”.

وأضاف “من أهم عناصر هذه العملية أن قوة القدس وفرت المعلومات اللازمة للهجوم”.

وأعلن كل من تنظيم “الدولة” ومنظمة المقاومة الوطنية الأهوازية، وهي حركة انفصالية للإيرانيين من أصل عربي، المسؤولية عن هجوم العرض العسكري بمدينة الأهواز. لكن لم يقدم أي منهما دليلا دامغا يؤيد هذا الزعم.

ولعب الدعم العسكري الإيراني دورا مهما في مساعدة قوات النظام السوري في الحرب. ورفضت إيران دعوات أمريكية لانسحابها من سوريا.

(رويترز)