مانشستر سيتي يعود لطريق الانتصارات ويهزم هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا

برلين : عاد فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لطريق الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقلب تأخره أمام مضيفه هوفنهايم الألماني إلى فوز 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

تقدم هوفنهايم بهدف سجله إسحاق بالفوضيل بعد مرور 50 ثانية من بداية المباراة وتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة عن طريق سيرخيو أغويرو، ثم أضاف ديفيد سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 86 .

وحصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم ليقفز للمركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف خلف ليون الذي يواجه شاختار دونيتسك في وقت لاحق اليوم، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وكان مانشستر سيتي خسر في الجولة الأولى أمام ليون 1 / 2، فيما تعادل هوفنهايم مع شاختار دونيتسك .2/2(د ب أ).