بعد إغلاق 4 سنوات.. فرنسا تعلن قرب استئناف عمل سفارتها في ليبيا

طرابلس: أعلنت فرنسا، الثلاثاء، قرب استئناف عمل سفارتها لدى ليبيا، بعد إغلاق دام نحو 4 سنوات، دون تحديد موعد بعينه.

جاء ذلك على لسان سفيرة فرنسا الجديدة لدى ليبيا، بياتريس لوفرايير دوهيلين، خلال لقائها نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لديوان رئاسة وزراء حكومة الوفاق.

ونقل البيان عن السفيرة تأكيدها “دعم فرنسا لحكومة الوفاق”، وضرورة “مضاعفة التعاون بين البلدين لتطوير علاقات في المجالات كافة”.

من جانبه، رحب معيتيق بتكليف دوهيلين سفيرة لفرنسا لدى ليبيا.

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أمس الإثنين، أوراق اعتماد دوهيلين سفيرة لفرنسا لدى ليبيا خلال حفل رسمي عقد في مقر المجلس.

وخلفت دوهيلين، سفيرة فرنسا السابقة لدى ليبيا برجيت كرومي، التي تعد بلادها لاعبًا أساسيًا على الساحة الليبية.

وغادرت الأراضي الليبية عام 2014 جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بعد اندلاع معارك مسلحة بين مجموعات مسلحة تقاتلت لبسط نفوذها علي السلطة، بينما استأنفت بعض تلك السفارات عملها من داخل طرابلس إثر قدوم حكومة الوفاق التي تشكلت عام 2015 إثر اتفاق سلام بين أطراف النزاع الليبي.

(الأناضول)