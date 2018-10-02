“أطباء بلا حدود” تعلق جميع برامجها في محافظة الضالع اليمنية

مأرب -اليمن: أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع برامجها في محافظة الضالع جنوبي اليمن حتى إشعار آخر، بعد استهداف سكن لموظفيها للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربًا بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ ايلول 2014.

وقالت المنظمة، في بيان نشره موقعها الإلكتروني، إن “سكن الموظفين التابع للمنظمة في الضالع استُهدف بشحنة متفجرة مساء (أمس) الإثنين، ولم يُصب أحد بأذى”.

وأوضحت أن هذا “الهجوم الثاني هو على سكن (موظفي) منظمة أطباء بلا حدود خلال أقل من أسبوع”.

وتابعت أنه “لشدة هذه الهجمات، اضطرت المنظمة إلى سحب موظفيها من مدينة الضالع (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) وتعليق برامجها الطبية حتى إشعار آخر”.

ولم تتهم المنظمة أي طرف في الهجمات التي قالت إنها “ستحرم الآلاف من اليمنيين من المساعدات الإنسانية والطبية، التي هم بأشد الحاجة إليها”.

وتعمل المنظمة في محافظة الضالع منذ عام 2011، حيث تقدم رعاية طبية مجانية لسكان مدن الضالع وقعطبة والأزارق ودمت، بحسب البيان.

ودعت جميع الأطراف المتنازعة والجماعات المسلحة والأفراد إلى احترام وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والصحي في اليمن.

وتسيطر الحكومية اليمنية على 7 مديريات في محافظة الضالع، فيما لا تزال مديريتي “دمت” و”جبن” تخضعان لسيطرة مسلحي الحوثي.

ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث خلفت الحرب المتواصلة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية. (الأناضول).