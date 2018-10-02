ترامب يرى أن الشبان الأمريكيين يعيشون في “مرحلة مرعبة” بسبب اتهامات الاعتداء الجنسي- (فيديو)

واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الشبان الأمريكيين يعيشون اليوم مرحلة “مرعبة”، وذلك خلال حوار أجراه معه صحافيون حول مرشحه إلى المحكمة العليا المتهم باعتداء جنسي.

وقال من حدائق البيت الأبيض “إنها مرحلة بالفعل مرعبة للشبان في أمريكا، يمكن أن تكون مذنبا بشأن أمر لا ذنب لك فيه”.

وأضاف “إنها بالفعل مرحلة صعبة”، معتبرا أن قرينة البراءة لا تحترم في الكثير من الحالات.

وتابع ترامب “طوال حياتي وأنا أسمع أن المرء يبقى بريئا ما دام لم يدن، أما اليوم فإنك تكون مذنبا ما دمت لم تؤكد براءتك”.

والمعروف أن القاضي بريت كافانو، مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا، متهم بالاعتداء الجنسي خلال سهرة في واشنطن مطلع الثمانينات عندما كان لا يزال مراهقا. وينفي القاضي بشدة هذه التهمة.

وأضاف ترامب متحدثا عن كافانو “إنه شخص يتمتع بخصال كثيرة، وهو قاض كبير يقاتل اليوم دفاعا عن سمعته ومن أجل عائلته”.

وردا على سؤال حول نتيجة التصويت المتوقع في الكونغرس لتثبيت اختيار هذا القاضي في المحكمة العليا، بدا ترامب حذرا، ودعا إلى انتظار نتائج تحقيقات تقوم بها حاليا الشرطة الفدرالية.

وقال بهذا الصدد “الأمر مرتبط بما ستجده اف بي اي. إنهم يعملون بلا كلل وسنرى لاحقا”.

وتحت ضغط الديموقراطيين ومجموعة من الجمهوريين، أمر ترامب مكتب التحقيقات الفدرالي بـ”إجراء تحقيق إضافي” حول القاضي كافانو. (أ ف ب)