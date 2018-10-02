﻿تنظيم «الدولة» يعدم مختطفة من السويداء

دمشق – «القدس العربي» : أكد مدير شبكة اخبار «السويداء 24» ريان معروفي ان تنظيم الدولة اعدم مساء امس الثلاثاء السيدة ثروت فاضل ابو عمار (25/ عاماً) من قرية الشبكي بعد فشل عملية المفاوضات.

وأوضح المصدر أن «ثروت» اختطفها التنظيم خلال هجومه على القرية في 25 من شهر تموز وهو التاريخ الذي قتل فيه والدها ووالدتها في القرية على يد عناصر التنظيم. وقال مصدر مقرب من إحدى لجان التفاوض إن التنظيم يهدد بإعدام مختطفات جدد في الأيام القادمة، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبه.

وتعد السيدة الرهينة الثانية التي يعدمها تنظيم الدولة بعد الشاب مهند ذوقان أبو عمار من قرية الشبكي، حيث ظهر ذوقان قبيل اعدامه في شريط دعا خلاله إلى الاستجابة لمطالب تنظيم «الدولة»، «حتى لا يلاقي الجميع مصيرهم كمصيري».

أعلنت لجنة التفاوض المكلفة بمتابعة ملف مخطوفين ومختطفات محافظة السويداء جنوبي سوريا لدى تنظيم «الدولة» (داعش)، اعتذارها عن الاستمرار في عملها، وفق بيان معلن، قدمته إلى وجهاء و»شيوخ» الطائفة الدرزية بسبب ما وصفته بالمعوقات التي واجهتها.

وحسب البيان الذي اطلعت «القدس العربي» على نسخة منه، فإن لجنة التفاوض ومتابعة شؤون مخطوفي 25 تموز في السويداء، المؤلفة من « سامر أبو عمار – سعيد العك – أسامة أبو ديكار – عادل الهادي» لم تصل إلى النتيجة التي عملت من اجلها و»النتائج المرجوّة والتي كنا نتمنى أن تُكلل بإطلاق سراح المخطوفين، وذلك لأسباب عديدة أهمها عدم ارسال الجهة الإرهابية الخاطفة أية مطالب ليتم عرضها أو مناقشتها، حيث عملت اللجنة على إيصال صوت المخطوفين وذويهم إلى كل المنابر الداخلية والخارجية التي استطاعت الوصول اليها، ولكن كانت المعوقات التي واجهتها اللجنة عديدة، ولا مجال لذكرها».

وأضافت اللجنة، أنه بالنظر إلى ما سبق «نعلن اعتذارنا عن الاستمرار بعملنا، ونشكر كل من ساندنا داخل سوريا وخارجها، معتبرين أن قضية المخطوفين من النساء والأطفال هي شأن وطني وإنساني وأخلاقي، يهم كل الشرفاء، وليست شأناً عائلياً أو محلياً».

وحسب مصادر أهلية فإن عدد مختطفي يتجاوز الـ30 مختطف من نساء وأطفال، وذلك خلال الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة على الشريط الشرقي لمحافظة السويداء، والمحاذي للبادية السورية في الخامس والعشرين من تموز الفائت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان مدينة السويداء وريفها شهدا استياءً متصاعداً من النظام السوري، على خلفية قضية المختطفين والمختطفات من أبناء ريف السويداء، والمحتجزين لدى التنظيم منذ 25 من تموز حيث لا يزال مصيرهم مجهولاً والذين أكملوا الأسبوع الأول من الشهر الثالث لاختطافهم من قبل التنظيم،. فالتوتر القائم يتزامن مع المفاوضات المستمرة بين النظام السوري وتنظيم «الدولة» حول مصير المختطفين، اذ يحمل أهالي المختطفين سلطات النظام المسؤولية الأولى عن حادثة الاختطاف والهجمات التي تعرضت لها المحافظة.

وكان أهالي المحافظة قد نفذوا الأسبوع الماضي اعتصاما، مع إطباق اليوم الـ 60 على اختطاف ذويهم في الريف الشرقي لمنطقة جبل العرب ذات الغالبية الدرزية، حيث طالب المعتصمون أمام «دار الطائفة» التي تعرف بمقام «عين الزمان» في مدينة السويداء، بالكشف عن مصير أهليهم لدى تنظيم الدولة.

وحمل غالبية المعتصمين وأهالي السويداء النظام السوري المسؤولية الأولى عن «الأربعاء الدامي» الذي شهدته السويداء وريفها الشرقي، وتحدث احد المعتصمين حسب المرصد السوري قائلاً «إذا افترضنا أن في بلدنا يوجد نظام فهو المسؤول برفقة الروس والإيرانيين وهم المسؤولون عن مصير المختطفين» فيما حمل آخرون مسؤولية خطف أبناء السويداء للذين نقل عناصر تنظيم «الدولة» من حوض اليرموك ومخيم اليرموك إلى شرق السويداء بسلاح وذخيرة كثيرة ثم اختفوا في يوم الهجوم».