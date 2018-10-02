﻿التحقق من الأنشطة النووية محايد وقائم على الحقائق

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: قال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران تتم على أساس اتفاقات الضمانات الشاملة المبرمة مع طهران ووفق خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

وأكد في بيان صحافي أن تلك الأنشطة ستتواصل في إطار القرارات ذات الصلة من مجلس أمناء الوكالة ومجلس الأمن الدولي. وأضاف «أن كل المعلومات التي تحصل عليها الوكالة، بما في ذلك من أطراف ثالثة، تخضع لمراجعة دقيقة وتقييم ومقارنة مع أي معلومات أخرى يتم الحصول عليها من تقييمات مستقلة، بناء على خبرة الوكالة، التي لا تناقش علنا قضايا متعلقة بمثل هذه المعلومات».

وقال مدير الوكالة إن عمليات التقييم متواصلة بشأن غياب المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران. وأضاف أن الوكالة تواصل تقييم ما أعلنت إيران عن امتلاكه، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت تقييما تكميليا لجميع المواقع والأماكن التي استدعت الحاجة لزيارتها. وذكر المسؤول الدولي أن الوكالة تطبق تدابير الضمانات بما يتوافق مع حقوقها والتزاماتها التي تتضمنها اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكولات الإضافية، المبرمة بين الوكالة والدول، وقرارات مجلس أمناء الوكالة ومجلس الأمن الدولي، ووفق إطار عمل التحقق القائم، توفد الوكالة مفتشيها إلى المواقع والأماكن عندما تتطلب الحاجة.

وقال أمانو إن عمل الوكالة المتعلق بالتحقق من الأنشطة النووية يجب أن يكون دائما محايدا وقائما على الحقائق ومهنيا، وهو كذلك بالفعل.

ويذكر في هذا المجال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد ذكر في خطابه يوم الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، قد أخفقت في اتخاذ أي إجراء بعد أن كشف لها في نيسان/ أبريل الماضي عن أرشيف نووي تمكن جواسيس إسرائيليون من الحصول عليه من إيران، وكشف عن ما قال إنه “مستودع ذري سري” في منطقة توركز آباد في طهران، على بعد أميال قليلة من الأرشيف. ودعا نتنياهو المدير العام للوكالة إلى تفتيش الموقع.