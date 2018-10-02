﻿المواجهات تتصاعد في الضفة وحملة اعتقالات واسعةوالمستوطنون يقيمون احتفالا صاخبا قرب الأقصى

رام الله ـ «القدس العربي»: اتسعت دائرة المواجهات الشعبية المناهضة للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، في الوقت الذي قضى فيه عامل فلسطيني خلال انتظاره للمرور من أحد الحواجز العسكرية إلى مكان عمله. فيما واصل جيش الاحتلال شن حملات مداهمة واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 21 مواطنا.

وتوفي العامل يوسف غوانمة (65 عاما) من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، صباح أمس، جراء سقوطه على رأسه خلال مروره من حاجز 300 العسكري الإسرائيلي الواقع شمال مدينة بيت لحم، حيث كان ينوي المرور منه إلى مكان عمله.

وكان قد أصيب بجروح بالغة الخطورة، أسفرت عن وفاته فور وصوله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي القريب من المكان.

وتقيم قوات الاحتلال العديد من الحواجز الثابتة، إضافة إلى الحواجز الطيارة، التي تقطع أواصر الضفة الغربية، وتفصل بين مدنها وقراها.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة الخليل أحدهم صبي (15 عاما)، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة الظاهرية جنوب الخليل وعلى مداخلها الشمالية، ومداخل بلدات حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

ولا تزال تلك القوات تغلق منذ عدة أيام البوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار الرئيسي، وتمنع المواطنين من التنقل بمركباتهم، حيث شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المكان.

واعتقلت كذلك قوات الاحتلال شابا من قرية العساكرة شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما اعتقلت اثنين من مدينة طولكرم شمال الضفة بعد مداهمة منزليهما أحدهما أسير محرر، إضافة إلى ثلاثة شبان من مدينة جنين، بينهم أسيران محرران. وشملت حملات المداهمة التي نجمت عنها اعتقالات في بلدتي أبو ديس وحزما في القدس المحتلة، وكذلك عدة مناطق تتبع مدينة رام الله وسط الضفة.وقررت سلطات الاحتلال إبعاد حارس المسجد الأقصى أمين العباسي، من سكان حي عين اللوزة في بلدة سلوان، عن مكان عمله في المسجد لمدة ثلاثة شهور، إضافة إلى إبعاد شابين عن المسجد لمدة 45 يوما، بعد أن قررت إخلاء سبيلهم من الاعتقال.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال، وآخرين بالاختناق، في المواجهات التي اندلعت في بلدات ومخيمات مدينة القدس المحتلة.

واندلعت ظهر أمس مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عندما وصلت إلى هناك مسيرة بمشاركة طلبة من جامعة بيرزيت، رفضا لقانون القومية، قام خلالها جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ووقعت مواجهات عندما تصدى الشبان الفلسطينيون لعمليات المداهمة التي نفذها جيش الاحتلال في مناطق عدة في الضفة، أسفرت عن وقوع إصابات.

وشهدت الساعات الـ 48 الماضية، اتساع نطاق المواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لعمليات الاعتقال والهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد المسجد الأقصى، والعديد من مناطق الضفة الغربية، التي زادت وتيرتها مؤخرا بسبب الاحتفالات بالأعياد اليهودية.

وقال جيش الاحتلال إن قواته اعتقلت خلال الحملات 21 فلسطينيا، بزعم أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية.

وكان مستوطنون قد هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس رام الله الرئيس، بعد أن احتشد العشرات منهم قرب قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، حيث تمت العملية تحت حماية جيش الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويوم أمس أيضا صعد المستوطنون من ممارساتهم واقتحاماتهم لمدينة القدس، ونظموا لأول مرة منذ احتلال المدينة عام 1967 احتفالاً خاصاً وسط شارع الواد، المُمتد من باب العمود، وحارات وأسواق القدس القديمة، تخللته رقصات استفزازية وهتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين، ودعوات لبناء «الهيكل» مكان المسجد الأقصى.

وأغلق المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، شارع الواد وأقاموا احتفالا هناك، وسط حالة غضب واسعة انتابت السكان المقدسيين، وقد نظم الاحتفال وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال.

ونظم عشرات المستوطنين اقتحامات جديدة لباحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الخاصة، وتخلل ذلك أداء «طقوس تلمودية» وجولات استفزازية في المكان.

كذلك شرعت جرافات للمستوطنين صباح أمس بتجريف أراض في خربة لفجن شرق قرية عقربا الواقعة جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، إن مستوطنين من «ايتمار» جرفوا أكثر من 200 دونم من أراضي المواطنين، دون تدخل قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت المواطنين أن هذه الأراضي هي مناطق تابعة لها، وستستخدم في المستقبل كمناطق «تدريب عسكري».