﻿مطالب بفتح تحقيق مستقل في مقتل حياة بلقاسم برصاص البحرية الملكية المغربية

الرباط –« القدس العربي»: ما زالت مطالبات محتجين وهيئات حقوقية دولية ومحلية السلطات المغربية تتوالى بضرورة فتح تحقيق والكشف عن نتائجه في واقعة مقتل الطالبة حياة بلقاسم ذات العشرين ربيعًا والتي فارقت الحياة بعد إصابتها برصاص البحرية الملكية على مستوى البطن وهي على متن قارب للهجرة نحو إسبانيا، في حين أصيب ثلاثة شبان آخرون ما زال واحد منهم في حالة خطرة وقد تم نقله للرباط غير معروف مصير وضعه الصحي، وبعد «هيومن رايتس وووتش» دخلت هذه المرة منظمة العفو الدولية على خط مقتل الطالبة وجرح الآخرين حيث طالبت المنظمة الدولية السلطات المغربية بإجراء تحقيق مستقل حول ملابسات الحادث، وهو الأمر التمسته كذلك منظمات محلية ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ومحتجون في شوارع تطوان، شمال المغرب .

وقالت المنظمة على حسابها في «تويتر»: «يجب على السلطات المغربية إجراء تحقيق مستقل حول ملابسات وفاة حياة والإصابات الخطيرة لثلاثة مغاربة آخرين»، وهو الأمر الذي سبق أن طالبت به منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي رأت أن ركاب القارب لم يكونوا يشكلون خطرًا يستدعي إطلاق الرصاص عليهم، وبأن على المغرب تقديم المسؤولين عن حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة الضحية إلى العدالة، وذلك فور الانتهاء من التحقيق الذي فتحته السلطات المغربية في الحادث. وقالت سارة ليا وتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمنظمة، بخصوص الحادث، إنه «ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا على أي أحد- وهو التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه. وتعهدت السلطات بالتحقيق في عملية القتل، وعليهم أن يفعلوا ذلك فورًا، وأن يكشفوا عن نتائج التحقيق علنًا، وأن يقدموا المسؤولين عن القتل إلى العدالة».

وطالبت واحد وعشرون هيئة حقوقية محلية منضوية في الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل بخصوص مقتل الطالبة حياة وجرح الشبان الثلاثة، وبأن يتم إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق بكامل الشفافية والنزاهة، وكذلك بخصوص حملات الترحيل المصاحبة بالعنف التي تتواصل فصولها منذ أسابيع، قصد تحديد المسؤوليات إداريًا وجنائيًا لترتيب الجزاءات بهذا الخصوص، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وفق ما جاء في رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف لعدد من المسؤولين وتوصلت بها «القدس العربي» .

واعتبر الائتلاف، في رسالته الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة لإدارة الأمن الوطني-الرباط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن البحرية الملكية لم تكن في وضع يستوجب إطلاق الرصاص، وإنها لم تكن لتطلق النار، إذ لم تكن موضوع أي اعتداء ولم تكن مهددة بتاتًا في سلامة أفرادها، ما يطرح «تساؤلات كبيرة حول الخلفيات وراء اللجوء لاستعمال الذخيرة الحية في هذه الواقعة»، يقول الإئتلاف، مطالبًا بالمعالجة السليمة لملف الهجرة بعيدًا عن المقاربة الأمنية وعن الخضوع لإملاءات الجيران الأوروبيين، ومستغربًا من «التعامل بالإساءة للكرامة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمهاجرات و المهاجرين في ظرفية تشهد صراعًا عالميًا وبالخصوص على المستوى الأوروبي مع المتطرفين المعادين للمهاجرين، وفي وقت يتهيأ فيه المغرب لاحتضان أول مؤتمر دولي تحت لواء الأمم المتحدة حول الهجرة في ديسمبر المقبل»، تقول الرسالة.

وما زالت المنابر الحقوقية والرأي العام ينتظر معلومات عن التحقيق الذي قالت بعض الجهات الرسمية أنه تم فتحه، وهو ما جاء كذلك على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي قال إن النيابة العامة فتحت تحقيقًا لتحديد المسؤوليات في الحادثة، وذلك في تجمع حزبي اتهم فيه شبكات التهريب بكونها المسؤولة عن مقتل حياة وليس البحرية الملكية. وحسب مصادر حقوقية من مدينة المضيق، فإن عائلة الفقيدة التي أصبحت تلقبها وسائل التواصل الاجتماعي والاحتجاجات عن مقتلها بـ»شهيدة الهجرة» لم ترفع دعوة قضائية في مقتل ابنتها، ولا تستبعد مصادرنا خوف العائلة البسيطة بفعل المراقبة المكثفة للبيت ومن يزوره من حقوقيين وغيرهم .

وتداولت جهات رسمية أن شبكات للهجرة غير الشرعية والمافيات تنشط في الأسابيع الأخيرة، وهو ما حدا بالسلطات إلى التدخل الصارم، حسب ما أدلى به كذلك محمد يتيم وزير التشغيل الذي قال إن سلطات المغرب «تدخلت بكل صرامة حتى لا تظن هذه الشبكات أن سيتم التسامح معها»، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن لقاء بين الوزير المغربي وكاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة، داعيًا إلى العمل على تقوية الهجرة القانونية والآمنة للحد من الهجرة غير القانونية .

ولقي خمسة مهاجرين أفارقة مصرعهم، فيما اعتبر 25 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق قارب الليلة الماضية في مياه البحر المتوسط، شمال مدينة الناظور، وقالت مصادر أمنية مغربية أن 30 من ركاب القارب جرى إنقاذهم على قيد الحياة صباح اليوم على يد سفينة صيد نقلتهم إلى ميناء بني أنصار في الناظور.

وعثر قارب تابع للبحرية الملكية على الجثث الخمسة التي تم نقلها إلى المستشفى دون أن يتم التوصل بعد إلى جنسية المهاجرين الأفارقة الذين كانوا على متن القارب، وكذلك النقطة الساحلية التي خرجوا منها اتجاه إسبانيا.

ووقع الحادث في وقت حرج أشارت السلطات الإسبانية فيه إلى دخول أكثر من 33 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل الإسبانية خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

وخلال اليوم نفسه، أفاد الإنقاذ البحري في إسبانيا بأن قواربه أنقذت 343 مهاجرًا في بحر البوران جاءوا على متن سبعة قوارب، و59 آخرين على متن قاربين في مياه المضيق و21 بالقرب من جزر الكناريا.

وكان حادث مقتل حياة قد أثار ردود فعل غاضبة، حيث خرج محتجون ينددون بمقتلها ويطالبون بتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة، بل ورفع بعضهم العلم الإسباني وطالب بإسقاط الجنسية عنه، «الشعب يريد إسقاط الجنسية» هكذا انتشر مقطع فيديو لشباب من مشجعي فريق كرة قدم محلي بتطوان يحتجون بطريقة غاضبة قبل أن يتدخل الأمن وينتهي الأمر بتقديم تسعة منهم أمام النيابة العامة، أول أمس الإثنين، حيث قررت متابعتهم في حالة اعتقال بعدما استمع لهم ممثل النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتطوان للاشتباه بتورطهم بأحداث شغب خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها المدينة يوم الجمعة، والتي طالبت بمحاسبة من قتل حياة.