﻿وزير العدل المغربي يلغي زيارته إلى أمستردام لانتقاداها تعامل السلطات مع احتجاجات الريف

الرباط –« القدس العربي» : ذهب المغرب بعيدًا في أزمته مع هولندا على خلفية انتقادات رسمية هولندية لتدبير السلطات المغربية للاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، واعتبرت الرباط هذه الانتقادات تدخلًا بشؤونها الداخلية يتنافي مع احترام سيادة الدول والعلاقات الدولية.

وألغى محمد أوجار، وزير العدل المغربي، زيارة كان مقررًا أن يقوم بها إلى العاصمة الهولندية «أمستردام»، للمشاركة في اجتماع اللجنة البرلمانية للعدل والأمن في البرلمان الأوروبي التي بدأت أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر مغربية إن اللقاء كان مرتّبًا له قبل شهر، إلا أن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الهولندي حول احتجاجات الريف، واحتجاج ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، في اجتماع صاخب الأسبوع الماضي مع نظيره الهولندي في الأمم المتحدة، أدى إلى قرار الرباط بامتناع وزير عدلها عن حضور الاجتماع احتجاجًا على التدخل في الشؤون الداخلية المغربية.

وكان مقررًا أن يلتقي وزير العدل المغربي نظيره الهولندي والنائب العام، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين القضائيين الهولنديين، للتباحث في قضايا التعاون القضائي والاتفاقيات في هذا الشأن.

وأعلن البرلمان الهولندي، مساء أول أمس الإثنين، بشكل رسمي، عن إلغاء استقبال وزير العدل المغربي محمد أوجار، الذي كان مقررًا أمس الثلاثاء، ونشر خبر إلغاء استقبال أوجار في اللجنة الدائمة للعدالة والأمن الهولندية، حيث كان من المقرر أن يشارك في اجتماع مغلق للجنة دون أن يعلن عن تفاصيل برنامجه، غير أن وسائل إعلام هولندية رجحت أن تتم مناقشة الأزمة بن البلدين وتسليم هولندا لمطلوبين مغاربة.

وكان نشطاء حراك الريف بالخارج قد أعلنوا عن وقفة احتجاجية وتضامنية مع حراك الريف وسط لاهاي الهولندية، أمام مبنى البرلمان، تزامنًا مع حلول أوجار، كما كان مبرمجًا ضيفًا على لجنة العدالة والأمن، وهي الوقفة التي تشبث النشطاء بتنظيمها رغم إلغاء سفر اوجار إلى هولندا.

وجدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في اجتماعه مع نظيره الهولندي، ستيف بلوك، الأسبوع الماضي في رسالة رسمية سلمها له، التأكيد على الرفض القاطع للتصريحات والأفعال والتدخلات الصادرة عن هولندا بخصوص الأحداث في الريف، مشددًا على أن هذا التصرف لا يمكن لبلاده أن تقبل به لأنه يشكل موقفًا سلبيًا صارخًا تجاهها، وينطوي على مغالطات ثابتة، ومصطلحات غير مناسبة وتقييمات خاطئة للوقائع، وتصورات في غير محلها، وأبلغه أن المغرب «لن يقبل الدروس من أحد».

ورفع وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، تقريرًا رسميًا إلى برلمان بلاده في «لاهاي» حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددًا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، وهو الأمر الذي اعتبره المغرب تدخلًا في الشأن الداخلي للبلاد، واستدعى سفيرة هولاندا بالرباط لتبليغها احتجاج المغرب على التدخل في شؤونه الداخلية من خلال التقرير الذي تحدث عن الظروف السيئة التي يعيشها المعتقلون على خلفية حراك الريف، وانتقد الدول الأوروبية لعدم إعلانها عن مواقف منددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك.

وقال مصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى إن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين ستستمر، لأن المغرب لا يمكن أن يقبل بتكراره، وأن الخطوات التي انتهجها المغرب تجاه هولندا لن يتراجع عنها.

وسربت مصادر دبلوماسية مغربية قبيل مشاركة المغرب في الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد ألغى لقاءه الثنائي بنظيره الهولندي ستيف بلوك، قبل أن يعلن عن عقد لقاء بينهما، وقالت المصادر نفسها إن بوريطة لم يلغ لقاءه وإنما علقه، فيما قرر في آخر لحظة أن يعقده، ليبلغ بنفسه نظيره الهولندي رد المغرب على ما قاله عن حراك الريف، معتبرًا أن تلك الخطوة «لها دلالات دبلوماسية قوية».