﻿ما هي قصة ارتباط «المقلوبة» بغولن وتحول أكلها إلى دليل على الانتماء لـ«تنظيم إرهابي» في تركيا؟

إسطنبول ـ «القدس العربي»: ما زال تناول أكلة المقلوبة العربية في تركيا مدعاة للشبهة بالانتماء إلى جماعة الخدمة أو ما باتت تصنف حالياً كـ»تنظيم غولن الإرهابي»، وإن كان على سبيل المزاح في الكثير من الأحيان.

ومنذ عقود تعتبر الأكلة رمزاً للجماعة التي ركزت أنشطتها في البداية بقطاع التعليم ومراكز الدروس الخاصة وسكنات الطلاب من أجل تحقيق أوسع انتشار لها في صفوف الأجيال الجديدة، وتدريجياً باتت «المقلوبة» الطعام الأول لطلاب الجماعة ومسؤوليهم في سكنات الطلاب والشقق التي كانت مخصصة لإسكان مجموعات من طلاب المدارس الثانوية والجامعات.

والمقلوبة أكلة غير موجودة في المطبخ التركي، وتقول كتابات لأشخاص كانوا مقربين من الجماعة في بدايات تأسيسها إنها انتقلت للطلاب الأتراك من أنصار الجماعة عن طريق طلاب عرب كانوا يدرسون في تركيا في السبعينات بعد أن سكنوا في الشقق والسكنات التابعة للجماعة وقاموا بصناعة المقلوبة لزملائهم في السكن الذين أحبوها بقوة قبل أن تنتشر في كافة السكنات التابعة للجماعة وتصبح الأكلة الأكثر تمييزاً لهم في تركيا. وتقول إحدى الروايات إن أول من نقلها مجموعة من الطلاب الأردنيين الذين عاشوا في أحد سكنات الطلاب التابعة للجماعة مبكراً في مدينة إزمير.

وبرزت مشكلة «المقلوبة» في تركيا عقب تصاعد الخلافات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم جماعة الخدمة فتح الله غولن وصولاً لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من تموز/يونيو عام 2016واتهام الجماعة بتدبيرها وتنفيذها، قبل أن تبدأ الحكومة عملة تطهير واسعة شملت جميع المنتمين لها عبر أي دليل يجري التوصل إليه.

واعتقلت السلطات التركية عدد كبير من المتهمين بالانتماء للجماعة من خلال صور لهم جرى تسريبها تظهرهم وهم يأكلون المقلوبة في حلقات كانت تنظمها الجماعة في سكنات الطلاب التابعة لها، وكانت المقلوبة مدخلاً مهماً لمعرفة مبدأ تقارب الكثير من الأشخاص ومنهم موظفين مدنيين وعسكريين ومسؤولين في الدولة من الجماعة التي كان لها نفوذا كبيراً في كافة دوائر الحكم في البلاد.

واشتهر مقطع فيديو لـ«عادل أوكسوز» الذي تصنفه تركيا على انه الرجل الثاني في تنظيم غولن والقائد المباشر الأساسي لمحاولة الانقلاب وهو يقوم بإعداد طبق كبير من المقلوبة إلى جانب عدد من قيادات الجماعة، وفي حادثة أخرى تمكنت السلطات التركية من اثبات ارتباط أحد المسؤولين الذين واصلوا عملهم عقب محاولة الانقلاب عقب تسريب صورة له وهو يتناول المقلوبة مع عناصر ثبت سابقاً ارتباطهم بالجماعة.

ومنذ محاولة الانقلاب يطلق وصف «مقلوبجي» على المتهمين بالانتماء لتنظيم غولن في كثير من الحالات، حتى بات تعبيراً مستخدماً في وسائل الإعلام.

كما تحولت الموضوع إلى مادة للضحك والسخرية بين المواطنين الأتراك الذين أحب الكثير منهم المقلوبة دون أن يكون لهم ارتباط بالجماعة، لا سيما مع تزايد التواجد العربي في تركيا بالسنوات الأخيرة ولجوء الكثير من العرب إلى دعوة أصدقائهم الأتراك إلى تناول المقلوبة في منازلهم، حيث يرد الأتراك مازحين بالقول: إنهم يخافون أن يعتقلوا بتهمة الانتماء إلى «تنظيم غولن الإرهابي» إذا ما سربت صورهم وهم يتناولون المقلوبة.

وتقدم الكثير من المطاعم العربية المنتشرة في تركيا المقلوبة كما يقدم عدد محدود من المطاعم التركية المقلوبة أو أكلات قريبة منها، حيث ينحدر أصحاب هذه المطاعم من المناطق المجاورة للحدود السورية، ويقدمون أكلات من المطبخ العربي.

وفي أحدث تجليات أزمة المقلوبة في تركيا، تضمنت الأدلة التي قدمتها السلطات التركية للقضاء التركي لإثبات تهمة ارتباط الراهب الأمريكي أندرو برانسون بتنظيم غولن ما يتعلق بتناوله المقلوبة مع عناصر من الجماعة في محافظة إزمير. وقالت مصادر تركية إن الأدلة تشمل على صور لبرانسون وهو يتناول المقلوبة مع عناصر من الجماعة، بالإضافة إلى روابط وصلته يشرح فيها طريقة إعداد المقلوبة.

وفي خطاب له، الثلاثاء، قال دولت بهتشيلي زعيم حزب الحركة القومية التركي خلال هجومه على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب رفضها تصنيف غولن على أنه تنظيم إرهابي: «من غير الممكن أن يتسمم من لم يأكل المقلوبة»، في اتهام لميركل بأن رفضها اتخاذ خطوات ضد تنظيم غولن في ألمانيا يظهر وجود ارتباط ومصالح بينهما.