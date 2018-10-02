﻿الفلسطينيون يقرّرون المواجهة ويحذّرون من تبعات هدم الخان الأحمر مع دخول «المعركة» منعطفا خطيرا

رام الله ـ «القدس العربي»: أكد مسؤولون حكوميون وسكان تجمع الخان الأحمر، الاستمرار في فعاليات الاعتصام المفتوح على أرض القرية المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، وحذروا من تبعات اللجوء لتنفيذ المخطط الاحتلالي، بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لذلك، في الوقت الذي تواصلت فيه الفعاليات الشعبية في خيمة الاعتصام المقامة هناك.

وخلال مؤتمر صحافي عقد عند منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء وهو الموعد الذي انتهت عنده المهلة الزمنية التي حددتها سلطات الاحتلال لهدم القرية، حذر محافظ القدس عدنان غيث، من تبعات إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ قرارها بهدم الخان الأحمر. وأضاف «نقول للاحتلال إن همتنا لم تفتر، ومصرون وماضون في حماية أرضنا ومقدساتنا وتحقيق حلم شعبنا في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف». وقال موجها حديثه لإسرائيل «إذا قررت حكومة الاحتلال تنفيذ جريمتها، وإذا فرضت علينا المواجهة سنواجه مصيرنا ببسالة».

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته تجاه قضايا الشعب الفلسطيني الذي قال إنه «يتجرع في كل دقيقة مرارة الاحتلال».

وشرع المتضامنون بالاعتصام المفتوح داخل التجمع منذ شهر، حين أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، قرارا استجابت خلاله لطلب حكومة اليمين الإسرائيلية بهدم المكان، الذي سيكون مقدمة لإقامة مشروع استيطاني كبير يعرف باسم «E1»، وهو مشروع الهدف منه فصل مدينة القدس عن المناطق الفلسطينية، وكذلك فصل شمال الضفة عن جنوبها، بامتداده إلى هدم 46 تجمعا آخر مشابها، مقامة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام67.

وخلال المؤتمر قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف «إن معركة الخان الأحمر دخلت مرحلة جديدة ومنعطفا خطيرا»، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال «لم تترك لأبناء شعبنا مجالا إلا المواجهة والصمود في وجه جرافات الاحتلال إن أقدمت على هدم القرية».

وجدد دعم كل الفلسطينيين لأهالي الخان الأحمر، وقال «سنخوض معهم معركة الدفاع عن القرية»، مؤكدا أن ذلك «قرارا وليس خيارا»، باعتبار معركة الخان الأحمر «معركة ضد تهويد بوابة القدس الشرقية، وتقسيم الضفة، وضد التطهير العرقي».

وجدد النداء الموجه للسكان لـ «النفير» إلى الخان الأحمر للدفاع عنه، مثنيا على دور كل المتضامنين الذين رابطوا، وما زالوا، خلال هذه المعركة، محذرا من أن عملية هدم المكان ستدفع الاحتلال نحو تنفيذ عمليات أخرى مشابهة.

يشار إلى أن المهلة الأخيرة التي وضعتها سلطات الاحتلال لسكان المكان، بإخلاء أماكن سكناهم وهدمها ذاتيا، انتهت، وتوعدت في بيان سابق وزع على الأهالي بأنها ستلجأ لعملية الهدم من طرفها، باستخدام الآليات والجنود.

وطالب رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد أبو داهوك، المجتمع الدولي بـ «الوقوف عند مسؤولياته في حماية الخان الأحمر وسكانه من سياسة التطهير العرقي». وقال خلال المؤتمر متحديا قرار الاحتلال «سنبقى منزرعين في أرضنا وفي منازلنا ولن نرحل، وسندافع عن مستقبل أطفالنا مع كل الشركاء وأحرار العالم».

من جهته أعلن مسؤول تنظيم حركة فتح في القدس شادي المطور عن «تأهب» الفلسطينيين لخوض أي معركة يريد الاحتلال فتحها في الخان الأحمر، وقال «شعبنا متمسك بحقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته وصموده في مواجهة عربدة الاحتلال ومستوطنيه».

وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قط قال في تصريح صحافي «إن معركة شعبنا الفلسطيني في الخان الأحمر ضد الاحتلال والاستيطان، هي استمرار لنضال شعبنا ضد سياسة الترحيل التي يمارسها الاحتلال حتى من قبل إقامة كيانه المزعوم»، مؤكدا أن تمسك أهل الخان الأحمر بأرضهم، والإسناد الشعبي لهم «سيفشل كل محاولات التهويد».

يشار إلى أن مستوطني «كفار أدوميم»، وهي أحدى المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخان الأحمر، شرعوا فور انتهاء المدة الزمنية التي أعطيت لسكان القرية لإخلاء المكان، بفتح مياه الصرف الصحي باتجاه القرية، كأداة ضغط جديدة لتهجير سكانها، في خطوة تماشت تماما مع مخططات الجيش.

وقال عبد الله أبو رحمة، المسؤول في هيئة مقاومة الجدار الاستيطان «إن سلطات الاحتلال والمستوطنين يتناوبون ويتقاسمون الأدوار في حربهم على الخان الأحمر، من مضايقات وحواجز وأخيرا ضخ مياه الصرف الصحي، ما يتسبب في مكرهة صحية وبيئية».

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد رفضت في الخامس من الشهر الماضي، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم، وأقرت هدم القرية خلال أسبوع.

ويقطن الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ويقيم السكان في منازل بدائية مصنوعة من الصفيح، وفي القرية مدرسة تقدم الخدمات التعليمية لـ 170 طالبا من القرية ومن مناطق قريبة.