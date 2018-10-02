﻿روائي مصري يعلن استعداده لزيارة إسرائيل ويهاجم رافضي التطبيع

القاهرة ـ «القدس العربي»: أبدى الروائي المصري، يوسف زيدان، استعداده لزيارة إسرائيل، وإلقاء محاضرة في جامعاتها، شريطة إرسال دعوة رسمية إلى اتحاد الكتاب المصريين، ووزارة الخارجية.

وأضاف في تصريحات متلفزة خلال استضافته في برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»: «حال موافقة الجهات المعنية على زيارتي دولة إسرائيل وإلقاء محاضرة في جامعاتها سأقصدها في العلن بدافع خدمة البلد». وتابع: «أنا لا أريد شيء سوى خدمة البلد»، مشيراً إلى أن «عميد الأدب العربي الراحل طه حسين ألقى محاضرة في الجامعة العبرية في القدس عام 1947».

يذكر أن زيارة طه حسين إلى فلسطين التاريخية جاءت قبل إعلان قيام دولة إسرائيل وأحداث النكبة 1948 التي أدت إلى تهجير الفلسطينيين.

وهاجم زيدان رافضي التطبيع مع إسرائيل، ووصفهم، بـ«الجهلة وغير المطلعين على الثقافة العالمية، ويعملون مثل الشيوخ من أجل مغازلة وجدان الجمهور». وتابع: «هاجموني عندما قلت إن اسرائيل عدو عاقل، أنا قلت أنها عدو عاقل، وليس من مصلحتي الشخصية أن تصبح مصر مثل سوريا، وليس في مصلحتي أن تنهار الدولة».

وزاد: «إسرائيل ستطلق 24 قناة ناطقة بالعربية، ما يمثل اجتياح، وستطلق حفلات لأم كلثوم بما يعني أن أم كلثوم ستكون في إسرائيل فلماذا لا للتطبيع هذا يعني فقدان عنصر القوة الموجود لديك وهو قوتك الثقافية».

وتسأل: «عندما نقول لا للتطبيع، نقول نعم للشذوذ مثلا، نحن في مأزق وهناك تشكيلات شئت أم أبيت تجري في المنطقة مثل مشروع نيوم، ونحن نجلس دون رد فعل».

وواجهت تصريحات زيدان ردود فعل شعبية غاضبة، إذ علق الصحافي محمد منير على صفحته الشخصية على «الفيسبوك»: «توكل على الله بدون مقدمات، فنحن في مرحلة الجهر بالعمالة».

وكتب حسام زغلول على «الفيسبوك:» يوسف زيدان يكشف عن وجهه الحقيقي وأهدافه قائلا أنا مستعد للذهاب فورا للكيان الصهيوني لإلقاء محاضرة في جامعاته».

وأضاف: «الباحثون عن الشهرة والمال والأضواء علي حساب قيم أمتهم وقضاياها الرئيسية ليسوا منا ولا يعبرون عنا، فليقفوا هناك على الضفة الأخري حيث مكانهم الحقيقي الذي يليق بهم بلا مواربة ولا لف ولا دوران»..