﻿برهم صالح رئيساً للعراق… وبارزاني يعتبر آلية انتخابه «مخالفة للتقليد والعرف المتبع»

بغداد ـ « القدس العربي»: بعد ماراثون طويل، تمكن مجلس النواب العراقي من اختيار مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، لمنصب رئيس الجمهورية، بعد انسحاب غريمه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، في اللحظات الأخيرة.

وطبقاً لمصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن هيئة رئاسة البرلمان قررت عقد جلسة أمس الثلاثاء، في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت العراق، غير إنها اضطرت إلى تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وأضاف المصدر لـ«القدس العربي»، إن «رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قرر تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة، غير إنها عقدت عند الساعة 5:45 مساءً «، مشيراً إلى أن «أكثر من 297 نائباً من مجموع 329 نائباً، حضروا الجلسة وشرعوا بالتصويت السري لمرشح رئيس الجمهورية».

وشارك في عملية «التصويت السري» لمرشح رئيس الجمهورية، 302 نائباً، حيث حصل برهم صالح على 165 صوتاً، فيما حصل فؤاد حسين على 89 صوتاً، وسروة عبد الواحد على 18، وثائر غانم على صوت واحد، ومنقذ عبد اللطيف على صوتين، ومثلهما لنوار سعد، و4 أصوات لعباس محمد، و13 ورقة باطلة، و8 أوراق تم تسليمها فارغة.

وفور انتهاء عدّ وفرز الأصوات، أوعز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بإعادة عملية التصويت، باعتبار أن أيا من المرشحين لم يحصل على تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وبانطلاق جولة التصويت الثانية، المقررة أن تضم المرشحين برهم صالح وفؤاد حسين فقط، انسحب حسين من الترشح للمنصب، وغادر قاعة البرلمان.

وبعد ذلك بدقائق، أعلن نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحاب مرشحهم من التصويت على منصب رئيس الجمهورية، ونظراً لعدم تأكيد انسحاب حسين «بطلب رسمي»، الحلبوسي، الانسحاب «غير مقبول، لعدم حضور المنسحب شخصياً وإعلان انسحابه رسمياً، وأوعز ببدء الجولة الثانية للتصويت لكلا المرشحين».

وأعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أن الآلية التي اتبعت لانتخاب رئيس الجمهورية «مخالفة للتقليد والعرف المتبع»، لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الدورات السابقة.

ونقل الموقع الرسمي للحزب، رسالة لبارزاني جاء فيها: أن «آلية سير عملية انتخاب رئيس الجمهورية مخالفة للتقليد والعرف الذي كان متبعاً لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الدورات السابقة. حيث كان من المفروض إما اختيار مرشح كردي من بين الكتلة الأكبر، أو حسم المسألة من قبل الكتل الكردية»، مبيناً أن «الآلية التي اتبعت هذه المرة غير قابلة للقبول بالمرة، وسيكون لنا موقفنا في القريب العاجل».

في السياق أشار مصدر إلى أن «اتفاقاً جرى بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، على تولي فؤاد حسين رئاسة الجمهورية مقابل التنازل عن المناصب المخصصة للديمقراطي من وزارات ومناصب سيادية»، مشيراً إلى أن «بعد الاتفاق ودخول الجلسة تراجع الاتحاد عن الاتفاق، وطلب أن تكون رئاسة الجمهورية سنتين لكل حزب، مما أدى إلى رفض الديمقراطي، ودخول الحزبين إلى القاعة دون اتفاق».

وطبقاً للمصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن «تحالف البناء ونواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى بعض نواب السنّة، قاطعوا الجلسة في بادئ الأمر، غير إنهم دخلوا القاعة بعد ذلك»، لافتاً إلى أن «اجتماعاً عقد بين كتلتي الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني بهدف التوصل إلى مرشح وحيد للمنصب، غير إن الأمر لم ينجح». كذلك، طالب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، من مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح سحب ترشيحه مقابل مناصب سيادية»، حسب المصدر الذي أكد «رفض صالح لذلك».

وأشار المصدر إلى أن عدد المرشحين الذين تنافسوا على منصب رئيس الجمهورية بلغ 21 مرشحاً، بعد انسحاب أربعة مرشحين هم النواب عبد الكريم عبطان، وسليم همزة، وعمر البرزنجي، وعبد اللطيف رشيد».

جلسة «باطلة»

في الأثناء، كشف المرشح لمنصب رئيس الجمهورية النائب سردار عبدالله، عن «منع» المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من دخول القاعة الدستورية لمجلس النواب، فيما عد الجلسة أنها «باطلة».

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، «رشحنا لنيل ثقة نواب الشعب لمنصب رئيس الجمهورية وتخطينا كل المراحل، والآن تم منع المرشحين من دخول القاعة»، مشيرا إلى أن «لسلامة العملية الانتخابية ينبغي دخول المرشحين والتعريف عن انفسهم».

وحذر من أن «العراق أمام فرصة أخيرة»، لافتا إلى أن «ما يجري الآن باطل قانونيا لعدم معرفة النواب بالمرشحين».

وبين المرشح المستقل، «لم اترشح للرغبة والتمسك بمنصب، وأنا من دعوت لمرشح تسوية والتقيت القوى الكردستانية وطلبت منهم مرشح تسوية ومستعد للانسحاب»، مستدركا «لكن هذه الجلسة باطلة وسأطعن بها امام المحكمة».

وباختيار رئيس للجمهورية، لم يتبق أمام القوى السياسية سوى اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء، على أن يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الجديد.

وأبلغ مصدر مطلع على سير المفاوضات «القدس العربي» في وقت سابق، باتفاق جميع الأطراف السياسية المنضوية في تحالفي «البناء» و«الإصلاح والاعمار» على اختيار عادل عبد المهدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لحساسية الموقف، إن «التحالفين الشيعيين البارزين اتفقا (أخيراً) على ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء الجديد»، مضيفاً أن «تحالفي الاصلاح والاعمار، بزعامة مقتدى الصدر، والبناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، إضافة إلى دعم المرجعية في النجف، اتفقوا على ترشيح عبد المهدي».

وطبقاً للمصدر فإن «سيناريو اختيار رئيس الوزراء عام 2014 (حيدر العبادي) سيتكرر في هذه الدورة»، مبيناً أن «لا وجود لكتلة أكبر، وسيتم اختيار عبد المهدي بتوافق جميع الأطراف».

وتشير التسريبات إلى أن تحالفي الصدر والعامري اتفقا على أن لا تكون هناك كتلة برلمانية أكبر، والاعتماد على مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية، ينال رضا الطرفين إضافة للمرجعية في النجف.

«العراق أكبر»

ونشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تغريدة على صفحته في «تويتر» قائلاً: «العراق أكبر من الكتلة الأكبر». من دون ذكر مزيد من التفصيلات.

كذلك، أشار ائتلاف «سائرون»، المدعوم صدرياً، إلى عدم إمكانية تشكيل حكومة تلبي مطالب واحتياجات العراقيين في حال استمرار التجاذبات والمناكفات السياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف قحطان الجبوري في بيان، إن «رؤية السيد مقتدى الصدر كانت وما زالت التأكيد على أهمية أن يحترم ممثلو الشعب المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث من أجل استكمال جميع الاستحقاقات المرتبطة بذلك».

وأضاف أن «الشعب العراقي الذي أوصل الكتل السياسية إلى قبة البرلمان ينتظر منها تشكيل حكومة بأسرع وقت قادرة على تلبية مطالبه واحتياجاته بدءاً بالخدمات والأمن والاستثمار وإصلاح منظومة الحكم والتوجه إلى بناء علاقات متوازنة مع الجميع في الداخل والخارج».

وأشار إلى أن «ذلك لن يتحقق في حال استمرت التجاذبات والمناكفات السياسية، فضلاً عن التوافقات التي من شأنها إجهاض خطط الإصلاح التي قادها الزعيم العراقي مقتدى الصدر والتي أوصلت تحالف سائرون إلى الفوز بالمرتبة الأولى».

وتابع: «مسؤوليتنا الشرعية والوطنية تحتم علينا أن نكون على مستوى الآمال التي عقدها شعبنا علينا وهو ما يرتب علينا الوقوف أمام الحالات التي تمثل بداية انحراف عن الأهداف والمبادئ التي نؤمن بها ونسعى الى تحقيقها خدمة لشعبنا ومواطنينا».