﻿سقوط رجل آل الشيخ في مصر… منع مرتضى منصور من الظهور الإعلامي وانتقادات عنيفة ضده

القاهرة ـ «القدس العربي»: شكلت الأزمات الرياضية التي تشهدها مصر بعدا جديدا للأزمات السياسية والتحالفات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، فلا يمكن النظر إلى أزمة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية التي فجرها في مصر بمحاولات تدخلاته للسيطرة على كرة القدم، بعيدا عن التحالف المصري السعودي، وسير القاهرة في ركب سياسات الرياض، وانتقالها من إحدى القوى الإقليمية إلى دولة تلعب دور المساعد لتنفيذ سياسات المملكة.

كذلك يصعب النظر لهتافات جمهور النادي الأهلي بحق آل الشيخ، باعتبارها هتافات رياضية فقط، بعيداً عن رفض ألتراس النادي الأهلي للسياسات التي يتبناها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة تلك المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلت عنهما مصر للمملكة في إطار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة بـ«اتفاقية تيران وصنافير».

وفي الوقت الذي مثل فيه ألتراس الأهلي بشكل خاص وجمهور النادي بشكل عام، حائط صدّ لتدخلات آل الشيخ، لعب رياضيون وفنانون مصريون دور الأذرع للمستشار السعودي في القاهرة، يتبنون موقفه ويدافعون عنه. وجاء في مقدمة هؤلاء مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي سبق اتهامه في قضية موقعة «الجمل» (هجوم بلطجية على المعتصمين في ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011)، قبل أن تصدر المحكمة حكما ببراءته.

كلام ناب

منصور المعروف بعدائه الشديد للمنظمات الألتراس ولثورة يناير، شن هجوما عنيفا على منتقدي آل الشيخ، بعد قرار الأخير سحب استثماراته من مصر.

أعنف حلقات الهجوم جاءت على قناة «بيراميدز» التي يملكها آل الشيخ، وتحديداً برنامج «مساء بيراميدز» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، حيث ظهر منصور ووجه كلاماً نابياً ضد النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ قرار بمنع بث البرنامج لمدة 15 يوماً، بالإضافة إلى منع منصور نفسه من الظهور على جميع وسائل الإعلام. ونشر المجلس بيانا رسميا، قال فيه: «تم منع بث برنامج «مساء بيراميدز» لمدة 15 يوما، بسبب ما تم عرضه في حلقتي 12 أيلول/ سبتمبر، و27 من الشهر نفسه، وتضمنتا إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين والسماح له بالتلفظ بعبارات مسيئة تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وقرر «منع ظهور منصور، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية».

وفي حين أبدى شلبي احترامه لقرار المجلس الأعلى قائلاً إن «الجميع يهدف لإعلاء الأخلاق والروح الرياضية بين الجميع» تساءل : «حلقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي على أثرها صدر القرار المذكور، هل خرج مني فيها بشكل شخصي كلمة واحدة ضد الأخلاق والآداب العامة؟ وتابع: هل هناك تطاول حدث مني شخصيًا؟.

وأضاف: «أطالب السادة الأفاضل متخذي القرار بتوضيح أسباب إيقاف البرنامج في المدة المذكورة».

وجاء قرار المجلس بعد 48 ساعة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إيقاف منصور لمدة عام، وتغريمه 40 ألف دولار، بسبب إهانته رئيس الاتحاد.

وجاء قرار الاتحاد، حسب بيان له «بناء على شكوى وتقرير بخصوص ما بدر من رئيس نادي الزمالك. وقد وجدته اللجنة سلوكا مخالفا ومعاقبا عليه»، وذلك بعد مراجعة «الأدلة المقدمة والتسجيلات المرتبطة».

وأشار إلى «مواد لوائح الانضباط التي خالفها منصور، والتي تتعلق بتوجيه إهانة إلى مسؤولي الاتحاد والتصرف بشكل غير رياضي».

وفي حين لم يحدد الاتحاد بالتفصيل التصرفات موضع الشكوى، يرجح أن تكون مرتبطة بتصريحات لمنصور بحق رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد وأمينه العام عمرو مصطفى فهمي.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، نيتها بعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية يوم السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لبحث تجاوزات منصور.

وأوضح بيان اللجنة أن الدعوة لعقد عمومية غير عادية جاء بناء على طلب من الأعضاء بعد «تصريحات مرتضى منصور في الإعلام في الأونة الأخيرة، وما جاء بها من تجاوزات صارخة تصادم الدستور والقانون المصري والميثاق الأولمبي وتحمل خروجا على الآداب العامة تجاه اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية، وطلب الموقعون أن يتم تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع عناصر الحركة الأولمبية لاحقا».

وقررت اللجنة منع رئيس نادي الزمالك من حضور المباريات ونقل مباريات النادي الذي يرأسه خارج ملعبه لحين انتهاء التحقيقات معه.

وكان منصور انتقد بشدة الاتحاد الأفريقي لما وصفه بفشله في إدانة الهتافات من قبل مشجعي غريمه النادي الأهلي بحق آل الشيخ، كما أهان رئيس الكاف أحمد أحمد.

وقال في فيديو عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك «أين الاتحاد الأفريقي مما حدث، ماذا فعلتم بعدما تعرضنا للسب من جانب بعض الجماهير في المدرجات».

وأضاف: «الأهلي يحتمي بالاتحاد الأفريقي حاليا بسبب وجود عمرو فهمي سكرتير الكاف، وهو نجل مصطفى فهمي وجاء به في هذا المنصب».

ووجه اتهامات شخصية لسكرتير الكاف، واختتم تصريحاته قائلا «ماذا فعل لنا رئيس الكاف أحمد أحمد، أين العقوبات، تعرضنا للسباب من جماهير الأهلي».

لم تقف تصريحات منصور عند الهجوم على الاتحاد الأفريقي، بل طالت رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، حيث ظهر في فيديو يتعرض فيه بالسباب لأسرة الأخير.

بيان اللجنة الألمبية ضد منصور نال قبولاً من قبل عدد من أعضاء نادي الزمالك، لاسيما لاعب مصر الدولي السابق حازم إمام، ورئيس اتحاد السباحة، ياسر إدريس، وأيضاً، هشام نصر وخالد ناصف سليم، ما دفع منصور إلى الإعلان عن اعتزامه تقديم بلاغ للنائب العام ضد هؤلاء، معلناً شطبهم من عضوية النادي.

وأثار قرار شطب حازم إمام من عضوية الزمالك عاصفة انتقادات، إذ غرد لاعب مصر الدولي السابق محمد أبو تريكة: «حازم إمام تحتاج كتبًا ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدى عشقه لنادي الزمالك، الأساطير لا تُلغى عضويتها بل هي خالدة في عقول وقلوب الجميع، وستبقى عائلة إمام رمزًا لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق».

وكتب الناقد الرياضي المصري حسن المستكاوي على «تويتر»: «حازم إمام ابن حمادة إمام الذي اخترع له جمهور الزمالك هتاف.. بص شوف حمادة بيعمل إيه.. هل يستطيع أحد شطب 100 سنة من عمر الزمالك ؟».

مسلسل آل الشيخ

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تداعيات قرار سحب آل الشيخ استثماراته من مصر، بعد هتافات جماهير النادي الأهلي ضده، وأصدرت شركة «برزنتيشن سبورت»، بيانا رسميا للرد فيه على قيام شركة «صلة» السعودية بفسخ العقد معها بعد إعلان تجميد نشاطها في مصر.

وأكدت برزنتيشن (وهي وكالة تسويق للحقوق الرياضية) في بيانها أنها «سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد «صلة»، بعد فسخ التعاقد من جانب واحد، بجانب عدم التزامها بشروط التعاقد طوال الفترة الماضية».

وكانت شركة «صلة» الرياضية السعودية، أعلنت قبل أيام، إيقاف كل استثماراتها مع النادي الأهلي المصري والرياضة المصرية.

وقالت، في بيان صدر الأربعاء الماضي، إنها أوقفت استثماراتها في الرياضة المصرية والبالغة 2 مليار و280 مليون جنيه مصري «على إثر ما بدر من بعض جماهير النادي الأهلي من إساءات بحقّ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس نادي بيراميدز».