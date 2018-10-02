﻿دورتموند يجدد عقد نجمه الصاعد سانشو حتى 2022

دورتموند – د ب أ: أعلن بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني تجديد عقد مهاجمه الإنكليزي الشاب جادون سانشو (18 عاما). وانتقل سانشو إلى دورتموند من مانشستر سيتي العام الماضي وظهر بمستوى رائع في الموسم الحالي ما دفع دورتموند لتمديد عقده حتى 2022. ومنح دورتموند نجمه الإنكليزي القميص رقم 7 الذي أصبح شاغرا بعد رحيل النجم الفرنسي الصاعد عثمان ديمبيلي إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو. وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند: «جادون سانشو بكل تأكيد واحد من أكثر اللاعبين الواعدين في أوروبا». وشارك سانشو في 18 مباراة مع دورتموند منذ بداية الموسم الماضي، بينها ست مباريات هذا الموسم، شارك فيها من على مقاعد البدلاء وسجل هدفا واحدا وصنع خمسة أهداف. وقال سانشو: «يمكنني التطور هنا بشكل جيد، سعيد بشكل عام، وفخور كوني جزءا من هذا الفريق». وأشار زورك إلى أن «جادون جيد حقا، بإمكانه القيام بأمور نادرا ما شاهدتها». وأكد: «إنه نوعية مختلفة من اللاعبين، إنه يذكرني بعثمان ديمبيلي».

خضيرة ينضم إلى تدريبات يوفنتوس عقب تعافيه من الإصابة

تورينو – د ب أ: بدأ اللاعب الألماني سامي خضيرة التدرب مع يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة. ورفضت متحدثة باسم النادي الإيطالي التأكيد على إذا كان خضيرة (31 عاما) سيشارك في مباراة فريقه أمام يانغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا. وكان خضيرة تعرض لإصابة في الفخذ قبل أسبوعين خلال مباراة يوفنتوس أمام بلنسية الإسباني في دوري أبطال أوروبا، ما اضطره لعدم إكمال المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين.

رابطة الدوري السعودي تعلن جوائز الأفضل في المرحلة الرابعة

الرياض – د ب أ: أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن جوائز الأفضل خلال مباريات المرحلة الرابعة. واختير عبدالله آلسالم لاعب الفيحاء كأفضل لاعبي المرحلة الرابعة، بعدما سجل هدفين وساهم بدور كبير في فوز فريقه 4/2 على القادسية. ووقع اختيار اللجنة الفنية، على الروماني دانيال أيسايلا مدرب الحزم كأفضل مدرب بعدما قاد فريقه لفوز ثمين على الفيصلي 2/1 .واختير مدرج نادي الاتحاد لجائزة أفضل جمهور بعد الدعم الكبير للفريق خلال مواجهة الوحدة على ملعب «الجوهرة المشعة»، والتي انتهت بالتعادل 2/2 .

الأهلي المصري يقرر مقاضاة المتجاوزين في حقوق مسؤوليه

القاهرة – د ب أ: قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورا في اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية كافة تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه خلال الفترة الماضية. وناقش مجلس إدارة النادي التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية وتَمسّ النادي وجماهيره وتحمّل خلالها الأهلي الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة. وذكر النادي أن «المجلس التزم ضبط النفس طوال هذه الفترة اتساقا مع قيمه ومبادئه، مترفعا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية وتاركا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا منعا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير نتيجة الاستفزازات المستمرة والممنهجة». وتابع: «لكن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود ولا يمكن السكوت عليها… وبناء عليه قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورا في اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية كافة تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤوليه وأعضائه».

… ويطالب بحكام أجانب لمباريات الدوري

القاهرة – د ب أ: قرر النادي الأهلي المصري توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم إلحاقا بالخطاب الذي أرسله النادي سابقا بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي. وأكد النادي في خطابه الجديد ضرورة إسناد مبارياته في الدوري بدءا من المباراة المقبلة، إلى حُكّام من قارة أوروبا مع استعجال الردّ على الخطاب السابق. وناقش مجلس الإدارة الخطابات الواردة من شركتي «صِلَة» التي فازت بعقد الرعاية، و»سبورتا» التي كانت مسؤولة عن عقد الملابس، والتي طلبتا فيها منفردتين، ومن جانب واحد فسْخَ التعاقد مع النادي الأهلي.

وفاة الملاكم الألماني السابق روتشيجياني في حادث سيارة

برلين – د ب أ: توفي الملاكم الألماني السابق غراسيانو روتشيجياني في حادث سيارة بإيطاليا عن عمر يناهز 54 عاما، وفقا لما أكدته شرطة برادنبورغ. وفاز روتشيجياني بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة في فئة المتوسط السوبر في 1988-1989، كما فاز بلقب المجلس العالمي للملاكمة في فئة الوزن الثقيل الخفيف في 1998. وأنهى روتشيجياني مسيرته الاحترافية التي استمرت 20 عاما بالفوز في 41 نزالا، بينها 19 نزالا بالضربة القاضية، خلال ما يقرب من 50 نزالا. وأكد توماس بويتز، رئيس الاتحاد الألماني للملاكمين المحترفين، أن سيارة صدمت روتشيجياني أمس الثلاثاء بينما كان سائرا على قدميه.