﻿ديل بوترو يهزم راموس بينيولاس في مستهل مشواره

بكين – رويترز: تأهل خوان مارتن ديل بوترو وصيف بطل امريكا المفتوحة للدور الثاني في بطولة الصين المفتوحة بعدما فاز على منافسه الاسباني البرت راموس بينيولاس 7-5 و6-2.

وكانت هذه أول مباراة يخوضها ديل بوترو منذ الخسارة أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، وقدم اللاعب الأرجنتيني أداء جيدا وأطلق عشر ضربات إرسال ساحقة ونجح في اقتناص 86% من نقاط إرساله ليحسم المباراة خلال 90 دقيقة. وسيضمن ديل بوترو (30 عاما) التأهل للبطولة الختامية الشهر المقبل في لندن لأول مرة له منذ 2013، إذا شق طريقه إلى المباراة النهائية في بكين.

وسيواجه منافسه الروسي كارين ختشانوف في الدور التالي. وضمن الإسباني رافائيل نادال والصربي ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر المشاركة في البطولة الختامية التي تقام في نهاية الموسم. واستهل البلغاري غريغور ديميتروف، وصيف بطل الصين المفتوحة قبل عامين، مشواره في البطولة بفوز حاسم 7-5 و6-3 على الامريكي تينيس ساندغرين. وقال ديميتروف الذي يحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي وسيواجه الصربي دوسان لايوفيتش في الدور المقبل: «ليس من السهل أبدا أن تلعب أمام منافس مثله. استغرق الأمر مني عدة أشواط لأضبط إيقاعي في الملعب. بالنظر إلى خطته في اللعب حاولت أن أجد أقصى راحة ممكنة في المباراة».

وخاض الإسباني فرناندو فرداسكو مباراة صعبة قبل أن يتمكن من الفوز على الفرنسي جايل مونفيس 2-6 و7-6 و 7-6 في ساعتين و 23 دقيقة.