﻿الدوري الانكليزي: بورنموث يهزم بالاس بفضل ركلة جزاء قرب النهاية

لندن – رويترز: سجل البديل جونيور ستانيسلاس هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 87 ليقود بورنموث للفوز 2-1 على ضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق بورنموث فوزه الرابع في سبع مباريات ليتقدم إلى المركز السابع وبفارق نقطتين فقط عن توتنهام وأرسنال. ووضع ديفيد بروكس، المنضم من شيفيلد يونايتد هذا الصيف، أصحاب الأرض في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى بعد تمريرة متقنة من كالوم ويلسون. وأدرك بالاس التعادل في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عبر الهولندي باتريك فان أنهولت بعد تمريرة ويلفريد زاها. لكن الفريق اللندني احتاج إلى تألق حارسه الويلزي وين هينيسي لإنقاذه من فرصتين خطيرتين لحرمان بورنموث من العودة للتقدم. وقبل النهاية بثلاث دقائق احتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء إثر دفع مامادو ساكو لجيفرسون ليرما لاعب بورنموث بيده داخل المنطقة ليحرز منها ستانيسلاس هدف الفوز وينتزع ثلاث نقاط ثمينة لفريقه. وقال إيدي هاو مدرب بورنموث: «كان الشوط الثاني صعبا. بالاس لعب بشكل رائع واحتجنا إلى بعض الوقت حتى نستعيد مستوانا. عندما حدث ذلك صنعنا مجموعة من الفرص الرائعة وحققنا فوزا رائعا». وشعر روي هودجسون مدرب بالاس أن فريقه لم يكن محظوظا في عدم الخروج بالتعادل على الأقل. وقال مدرب إنكلترا السابق: «لعبنا بشكل رائع لذا من المحبط أن تنتهي المباراة بالخسارة بعد ارتكاب ركلة جزاء. لقد أخطأنا ودفعنا ثمن ذلك». وأضاف: «أعتقد أننا قدمنا ما يكفي في الشوط الثاني للعودة إلى أجواء المباراة وكنا نستحق الحصول على نقطة واحدة على الأقل». ويملك بالاس سبع نقاط من سبع مباريات ويحتل المركز الـ13.