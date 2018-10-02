﻿رئيس برشلونة: نرحب بعودة غوارديولا في أي وقت!

لندن – رويترز: قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن الباب سيظل دوما مفتوحا أمام بيب غوارديولا لاعب ومدرب الفريق السابق للعودة إلى «نو كامب».

ولعب مدرب مانشستر سيتي لمدة 11 عاما مع برشلونة قبل أن يتولى تدريب العملاق الكتالوني في 2008، وقاد النادي لحصد 14 لقبا من بينها لقبان لدوري أبطال أوروبا. وغادر في 2012 لتدريب بايرن ميونيخ قبل أن ينضم إلى السيتي. لكنه قال الشهر الماضي إنه يرغب في انهاء مسيرته التدريبية في أكاديمية برشلونة الشهيرة. وقال بارتوميو: «قرأت قبل عدة أيام انه يخطط في المستقبل للعودة إلى برشلونة وربما العمل في أكاديمية النادي». وتابع: «أعتقد انها أنباء طيبة للنادي… يعرف جيدا أن باب النادي سيظل مفتوحا دوما أمامه. حتى عندما أبلغنا برغبته في الرحيل في 2012 عرضنا عليه الاشراف على الأكاديمية لكنه فضل الخروج بسجل رائع. لم يطلب منه أي شخص في برشلونة الرحيل. يمكنه العودة في أي وقت في المستقبل. يعلم ذلك جيدا». وفاز غوارديولا بالدوري الممتاز مع مانشستر سيتي الموسم الماضي محققا 100 نقطة وهو رقم قياسي.