﻿«ناشيونال إنترست»: «ناتو عربي» سيتحول أداة قمع سعودية وإماراتية ضد الجيران

لندن – «القدس العربي»: تساءل الباحث في معهد كاتو دوغ باندو على موقع «ناشيونال إنترست» عما يدعو الرئيس دونالد ترامب لتشكيل «ناتو عربي» وهو الذي طالما شجب وقلل من قيمة حلف الناتو.

وبدأ بالحديث قائلاً: كيف يمكننا تفسير هوس الإدارة الأمريكية بإيران؟ ويجيب أن الجمهورية الإسلامية هي أضعف مما كانت عليه وتعيش حالة من التشتت السياسي ونقص في الكفاءة العسكرية وبهذه الحالة فهي ليست في وضع لكي تهدد أمريكا.

وأكثر من هذا فقدرة طهران تتفوق عليها الترسانة النووية الإسرائيلية والحرب الوحشية السعودية – الإماراتية في اليمن. وأضاف الكاتب أن الرد على التهديد الإيراني والذي تفوق عليه العدوان المتهور للسعودية هو التعاون الإقليمي ومعاملة جيران طهران سكانها المضطهدين بطريقة جيدة حتى لا يجدوا رسالة إيران جذابة لهم.

ويواصل باندو قائلاً إن ترامب الذي يكره الناتو الذي باتت فيه دول أوروبا تعتمد فيه على أمريكا يعمل على تشكيل حلف «ناتو عربي» والذي أطلق عليه اسماً مؤقتاً «التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط» (ميسا). وتعتبر السعودية هي المرشح الأول لقيادة هذا التحالف وهي الدولة التي انتقدها ترامب عندما كان مرشحاً للرئاسة لأنها حاولت استغلال الولايات المتحدة. واستغل وزير الخارجية مايك بومبيو اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماع مع الدول المرشحة، فيما قام مساعد وزير الخارجية تيم ليندركينغ بجولة في دول الخليج لتسويق الفكرة. ولو مضت الفكرة حسب الخطة فستعلن عنها واشنطن في قمة في كانون الثاني (يناير) المقبل.

ناتو نافع

ويقارن الكاتب بين حلف الناتو الأصلي والجديد أن الأول خدم هدفاً وجاء بعد دمار أوروبا في الحرب العالمية الثانية وتحويل الإتحاد السوفييتي شرق أوروبا لكتلة تابعة له. ومن هنا شكل الإتحاد السوفييتي خطراً على أمريكا واستمر لعقود طويلة. وكان خطأ الحلف هو التعامل مع التزام أمريكا بدعمه كنوع من الرعاية المستمرة. وكانت دول أوروبا قادرة على مواجهة روسيا أو أي عدو لكنها ظلت تعتمد على «العم سام» حتى بعد استعادتها عافيتها الإقتصادية وتجاهلت مناشدات واشنطن المستمرة المساهمة ماليا أو عمل المزيد. وكانت أوروبا متأكدة من أن أمريكا ستدافع عنها مهما كان الثمن. وحتى الدول التي تدعي أنها مهددة من روسيا مثل بولندا ودول البلطيق لا تنفق سوى نسبة 2% من الناتج المحلي العام على جيوشها، فهي تتوقع من أن تجتاح أمريكا الساحة في الدقيقة الأخيرة وتنقذهم. ويعلق الكاتب أن الناتو هو تحالف في الأسم وليس في الفعل. وقام الرئيس ترامب بطرح المسألة إلا أن المسؤولين حاولوا قدر الإمكان إضعاف جهوده.

ناتو العاهات

ويعلق باندو أن الناتو العربي وللأسف سواء سمي «ميسا» أو أي اسم آخر فسيضاعف كل العاهات التي عانى منها الناتو. وقدم عدداً من الأسباب التي تجعل الناتو العربي. الأول، أنه سيقوم باستهداف أعضائه مع أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أكد أن الحلف سيعمل كحاجز للعدوان الإيراني والإرهاب والتطرف وسيؤدي للاستقرار في الشرق الأوسط.

ويعلق الكاتب على هذه التصريحات بأن دول الخليج سهلت عمليات تمويل الإرهاب على مدى السنين. وجاء معظم منفذي هجمات 9/11 من السعودية التي أنفقت حوالي 100 مليار دولار لدعم الفكر الوهابي الذي يعمل كمحفز للإرهاب. ولعبت الرياض وأبو ظبي دوراً كبيراً في زعزعة استقرار اليمن وليبيا وسوريا ولبنان. وخلافاً لموقف أمريكا تحتفظ كل من قطر وعمان والكويت بعلاقات جيدة مع طهران. ومن هنا فبدلا من أن يكون الناتو العربي تحالفاً ضد إيران فسيتحول لتحالف الجميع ضد الجميع.

من المسؤول؟

أما السبب الثاني فهناك اتفاق ضعيف حول الدول التي تريدها واشنطن الإنضمام إلى الحلف. فالسعودية والإمارات مصممتان على التحكم بجيرانهما وفرض أجندتهما عليها وبالحرب إن اقتضى الأمر. وشنتا غزوا على اليمن وعملتا على عزل قطر وخططتا لغزوها لولا التدخل التركي والمعارضة الأمريكية.

وتعاني عمان والكويت من مشاكل داخلية مع أنهما مارستا دور الوسيط في الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي أما الأردن فإنه منشغل بمشاكله الداخلية. وفي البحرين تنشغل ملكية سنية بقمع الغالبية الشيعية. أما مصر فهي أجير ذليل مدينة بسبب فقرها للرياض وأبو ظبي اللتان قدمتا مليارات الدولارات لدعم ديكتاتورية عبد الفتاح السيسي.

وأثار مسار قطر المستقل غضب الديكتاتورية المتجمدة في السعودية والإمارات خاصة أنها قامت بتغطية إعلامية للجرائم التي ارتكبها هذان البلدان ومنحت ملجا للمعارضين السياسيين منهما. وحتى ليندركينغ اعترف بأن الخلافات الخليجية- الخليجية تمثل معوقاً لفكرة ميسا.

ولا تتفق الدول مع ترامب على طبيعة التهديد الذي تمثله إيران والذي تريد إدارته جعله في مركز اهتمامات الناتو العربي. وفي الوقت الذي تحدث فيه ليندركينغ عن طهران باعتبارها «التهديد الأول» الواجب مواجهته إلا أن الرياض وأبو ظبي مهتمتان أولا بالهيمنة الإقليمية لا الدفاع الوطني، مع أنهما تريدان دعماً أمريكياً ضد إيران. وعبرت الملكية المتنمرة في البحرين عن غضبها من إيران لدعمها الغالبية الشيعية وليس لأن طهران هددت بضربها. وتحاول كل من قطر وعمان والكويت التعامل مع إيران بنوع من التوازن، فقطر تشترك معها في حقل الغاز. ولا تخشى مصر من تهديد إيران ولكنها تفعل مقابل ما دفع لها. فيما ينشغل الأردن بتحدياته الداخلية أكثر من خشيته إيران.

ويرى الكاتب أن الطريقة الوحيدة التي ستجعل التحالف «فاعلاً» هو إجبار بقية الأعضاء القبول بسيطرة السعودية والذي يهدد بجرها في نزاعات متعددة تهندسها الرياض ولصالح الرياض. وهذا سيعرض واشنطن للخطر لأنها ستدعم السعوديين أياً تكن تصرفاتهم مثل تدميرهم الإجرامي لليمن. وفي الحقيقة فإن تسليم السياسة للأمراء السعوديين هو دعوة مفتوحة لحرب إقليمية واسعة وللعقم والفساد. وستستخدم السعودية والإمارات ميسا لتحقيق أهدافهما لا أهداف الولايات المتحدة أو أي عضو فيه. ولأن البحرينيين والمصريين يتلقون الدعم المالي منهم فسيحاول السعوديون والإماراتيون لإجبار دول الخليج المعتدلة والمضي مع ما يريدون.

الخليج ليس مهماً

أما السبب الثالث الذي يجعل من الناتو العربي غير مهم فهو متعلق بأهمية الخليج الفارسي الذي ليس حيوياً للأمن الأمريكي ولم يكن يوماً ما، صحيح أن الإتحاد السوفييتي السابق أثناء الحرب حاول التدخل وعرقلة الإستهلاك العالمي للطاقة. واليوم وقد تعددت مصادر الطاقة في العالم وأصبحت أمريكا أكبر منتج للنفط. ولا أحد يتخيل اليوم قيام روسيا بغزو الخليج عبر أفغانستان.

ولم تعد المشاكل خارجية بقدر ما هي داخلية وتفاقمها الحكومة الأمريكية. فواشنطن هي أكبر قوة تؤثر على استقرار المنطقة: دمرت العراق وليبيا وحاولت الإطاحة بالحكومة السورية وتدعم حملة تغيير النظام في طهران وتدعم التدخل العسكري السعودي المتهور في اليمن. ولم تعث حكومة دماراً في المنطقة مثل أمريكا. وهناك بعض الأمريكيين الذين يهتمون بإسرائيل أكثر من اهتمامهم بالطاقة أو استقرار المنطقة. ولكن حكومة الليكود في إسرائيل تتلاعب بالولايات المتحدة. مع أنها دولة نووية وقادرة على حماية نفسها من كل الجهات. ومثل جيرانها فالتهديد الوجودي الرئيسي لها هو داخلي. فلو حاولت بالقوة الإعتماد على سكانها العرب النامي عددهم كقوة عاملة فقد تجد صعوبة في الحفاظ على شخصيتها كدولة ديمقراطية ويهودية.

لن تهيمن

أما السبب الرابع فهو أن إيران لن تتسيد منطقة الشرق الأوسط. وقال ترامب قبل فترة «عندما جئت إلى هنا كان السؤال هو متى ستسيطر (إيران) على الشرق الأوسط» إلا أن إيران تواجه أزمات محلية. فالنخبة الإسلامية الحاكمة لا تحظى بشرعية خاصة بين الشباب الذي يتطلع للغرب والإقتصاد يواجه عزلة ولم يتعاف الجيش من الثورة التي أطاحت بالشاه. ومن هنا فالميزانية العسكرية الإيرانية فقيرة مقارنة مع حجم النفقات السعودية. فلم تتجاوز 16 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 77 مليار دولار أنفقتها السعودية و 25 مليار نفقات الإمارات. وهي والحالة هذه ليست بوضع لشن هجمات شديدة ضد جيرانها في الخليج علاوة على مصر المسلحة جيدا. ولا يعدو البرنامج الصاروخي الذي عادة ما تنتقده أمريكا عن كونه للردع والتأكد من استخدامه كردع ضد الدول – المدن في الصحراء.

أكبر تهديد

ويقول باندو إن السعودية هي أكبر تهديد عدواني للمنطقة بعدما غزت جارها الفقير- اليمن واستخدمت قواتها العسكرية للحفاظ على الحكم الملكي في البحرين ودعمت ديكتاتورية السيسي المجرمة في مصر واختطفت رئيس الوزراء اللبناني. وساهمت أبو ظبي وبقوة عسكرية أكثر فعالية في الكثير من هذه التدخلات المدمرة. وتظل إيران مقامراً بخيلاً بالمقارنة. ويضيف إن إمبراطورية إيران المفترضة في لبنان والعراق وسوريا واليمن هي مجرد «فانتازيا».

وقامت إدارة جورج دبليو بوش بتقوية النظام الإسلامي بالإطاحة بنظام صدام حسين، رغم أن نظام بغداد الحالي ليس دمية. وتتمتع إيران بتأثير يائس في لبنان العاجز من خلال حزب الله. وهذا يعطيها في الحد الأدنى ردعاً ضد إسرائيل. ولم تتسيد إيران اليمن وهي تدعم الحوثيين لاستنزاف السعودية والإمارات. وفي سوريا عملت إيران جهدها للحفاظ على حليف قديم واجه حصاراً من الرياض والبقية. وتظل هذه السياسات الخارجية دفاعية وحتى لو كانت ناجحة فقد تمت بثمن اقتصادي مدمر.

وأشار الكاتب إلى تصريحات ولي العهد السعودي التي قال فيها إن إيران ليست مساوية للسعودية في القوة الإقتصادية والعسكرية. ويتساءل إن كان هذا هو الحال، فلماذا تحتاج السعودية التي وصفها ترامب المرشح بالدولة التابعة عسكرياً لواشنطن وتحاول الحصول على دعمها.

ويرى الكاتب أن الناتو العربي لن يعطي حكومات المنطقة ما تريده وهي الشرعية السياسية. فدول فاسدة وملكية مطلقة بالإضافة إلى ديكتاتورية وحشية في مصر لن تجذب الشباب العربي المحروم. ولهذا فهي بحاجة للقمع كي تظل في الحكم. وبالمحصلة فسيكون الناتو العربي اداة لوضع أمريكا في خدمة القمع. واليوم تعتمد دول الخليج على العقود في كل شيء من البستنة إلى الأدوية وهي تعمل نفس الشيء وإن بطريقة غير رسمية بالجيش. وسيكون الناتو العربي بمثابة الحلف الذي يجعل القوات الأمريكية المسلحة في حراستها وبدون منفعة للأمريكيين.

ويختم بالقول إن الشرق الأوسط ظل مقبرة للتوقعات الأمريكية، بعد عقود من التدخل العسكري عادت بآثار مدمرة. فقد دمرت واشنطن العراق وليبيا وتدخلت في الحروب الأهلية اللبنانية والسورية بدون نتائج مفيدة. ودعمت الولايات المتحدة الإستبداد في عموم المنطقة بما في ذلك البحرين ومصر وإيران والسعودية والإمارات. وفشلت الولايات المتحدة بمعرفة أن مشيخات الخليج تحتاجها أكثر ما تحتاج واشنطن إليها ولهذا دعمت حرب الرياض وأبو ظبي في اليمن. وحتى الدعم لإسرائيل، فهي ديمقراطية لمواطنيها وليس لملايين المواطنين العرب وأدت إلى آثار سلبية وشجعت عمليات عنف ضد الأمريكيين في الداخل والخارج.

وهذا هو سجل كارثي إلا أن «ميسا/ ناتو عربي» يؤكد على مواصلة الإستراتيجية الفاشلة. ويجب على أمريكا فك ارتباطها بالمنطقة والإنسحاب. فالناتو الاصلي تحول إلى عبء على أمريكا أما الحلف الجديد في الشرق الأوسط فسيبدأ بداية سيئة وينحدر من هناك.

هل هذا هو سبب عزوف ترامب عن الانسحاب من سوريا؟

«تايمز»: بين القائم والبوكمال نذر حرب تتكثف بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية

أصبح امتداد طوله 12 ميلاً على الحدود العراقية – السورية مركزاً للمعركة بين إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بعدما سيطرت ميليشيات موالية لإيران على المناطق المحاذية للحدود العراقية.

ويقول ريتشارد سبنسر، مراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «تايمز» إن وجودها يعلم نقطة انطلاق فيما يطلق عليه «الهلال الشيعي» الذي يمتد من طهران عبر العراق وسوريا إلى الحدود اللبنانية مع إسرائيل حيث مقاتلو حزب الله.

وأكد الكاتب أن وجود هذه الجماعات كان وراء قرار الرئيس ترامب إعادة التفكير بالوجود الأمريكي وسحب الجنود بعد هزيمة تنظيم «الدولة». وبدلاً من التخلي عن المناطق لطهران يبدو أن واشنطن ماضية في الحفاظ على أعداد من قوات العمليات الخاصة في سوريا والعراق. ورداً على الخطط الأمريكية أصدرت طهران سلسلة من التهديدات بحيث وضعت المنطقة على علبة كبريت. ويخشى البعض من عودة الفوضى التي تبعت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 عندما قتلت ميليشيات تابعة لطهران مئاتٍ من الجنود الأمريكيين والبريطانيين. وتبدو المواجهة في أحسن حالاتها في المنطقة الممتدة من القائم على الجانب العراقي إلى مدينة البوكمال في حدود سوريا مع العراق. وتسيطر على الجانب الغربي من المعبر بين البلدين ميليشيات تابعة للحشد الشعبي.

تحول موقف ترامب

وحسب الصور الفضائية التي التقطتها شركة إسرائيلية فإن هناك قاعدة عسكرية يعتقد أنها تابعة لميليشيا موالية لإيران على الجانب السوري من الحدود. ونقل عن محلل عراقي قوله إن في القاعدة حوالي 8000 مقاتل عراقي وأفغاني ودول أخرى. وتدير ميليشيا من الحشد الشعبي نقطة التفتيش على الحدود مع بلدة القائم. ونتيجة لهذا تقول القوات الأمريكية إنها ستبقى في منطقة سعتها سعة الصحراء الواقعة جنوب غربي البوكمال حيث تلتقي الحدود الأردنية والسورية والعراقية. ولم ينتبه أحد للمنطقة حتى سيطرة 1.000 من جنود القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية والنرويجية مع 4.00 مقاتل سابق من الجيش السوري الحر بالإضافة إلى 2.000 مقاتل سني عربي سوري. وأطلقت إدارة ترامب على المنطقة المهمة لقباً ساخراً «إمارة التنف الكروية».

ويعلق سبنسر أن التحول في موقف ترامب الداعي للعزلة والعزوف عن المغامرات الخارجية الذي تبناه أثناء الحملة الرئاسية إلى المشاركة العسكرية في النزاعات جاء نتيجة لمطالب من مسؤولين في إدارته مثل مايك بومبيو، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، جون بولتون. حيث قالوا إن العزلة في سوريا لا تتواءم مع أهداف الإدارة التي تريد مواجهة التوسع الإيراني بالمنطقة. ويعتقد المسؤولون أن إيران تقوم بخلق «هلال شيعي» من طهران إلى البحر المتوسط. ونقل عن دبلوماسي في المنطقة إن «ترامب يعارض البقاء في سوريا ولكن على ما يبدو فإن الحالة المستقرة كما يطلقون عليها قد حصلت على ما تريد» و «لا يبدو أن هناك انسحاباً قريباً للقوات».

ويقول الكاتب إن قرار الولايات المتحدة البقاء أغضب الإيرانيين الذين ردوا بإصدار تهديدات. فلو أرادت الميليشيات استغلال الوضع فهي ستقوم بضرب القوات الأمريكية في العراق أو سوريا. وقال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري هذا الصيف «نحن قريبون منكم أكثر مما تتخيلون» و «لو بدأتم حرباً فسننهيها وكما تعلمون فستدمر هذه الحرب كل ما تملكون».

ويشهد العراق حالة أمنية مستقرة منذ هزيمة تنظيم الدولة وجيشاً نظامياً مرتبطاً ببريطانيا والولايات المتحدة. لكن الإستقلال الذي تتمتع به الميليشيات واضح في مقراتها ببغداد وعلى طول الطريق الصحراوي المؤدي إلى الحدود. ويسيطر الجيش على الطريق الذي أعيد فتحه بعد هزيمة تنظيم الدولة لكن المرحلة الأخيرة ومن بداية القائم تسيطرعليها ميليشيات الحشد الشعبي. ونقل عن الخبير العراقي هشام الهاشمي قوله إن الحشد الشعبي يسيطر على 12 ميلاً الممتدة حتى الحدود. وفي القاعدة 8000 مقاتل بمن فيهم العراقيون وتعرضت في حزيران (يونيو) إلى هجوم من جهة غير معروفة حيث تحاول كل من إسرائيل وأمريكا عرقلة تقدم هذه الميليشيات.

انتعاش

وبالإضافة للجهود العسكرية والبقاء في سوريا فقد شهدت الدبلوماسية الأمريكية حالة من الانتعاش في العراق. فقد خاض المبعوث الأمريكي بريت ماكغيرك، المبعوث الأمريكي لدول التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية معركة حامية لتأمين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي تثمن واشنطن دوره بموازنة مصالحها في العراق إلى جانب المصالح الإيرانية رغم أنه جاء بالمرتبة الثالثة في انتخابات أيار (مايو). وفي المقابل يحاول سليماني بناء تحالف شيعي في مركزه هادي العامري، زعيم كتلة الفتح التي جاءت بالمرتبة الثانية في الإنتخابات والذي يقود منظمة بدر التي تعد من أكبر مكونات الحشد الشعبي. وهي معركة لن ينتصر فيها أي طرف كما يقول سبنسر مشيراً إلى أن إيران متفوقة ميدانياً حيث تقوم مع الميليشيات الموالية لها ببناء قواعد عسكرية من حدودها عبر العراق.

لكن الأمريكيين لديهم ورقة نفوذ وهي وقف الدعم المالي الحيوي للعراق حالة وصل السياسيون الموالون لإيران إلى السلطة في بغداد. وقال الدبلوماسي: «كانت أمريكا واضحة في حديثها مع العراقيين طبيعة الحكومة العراقية القادمة والقرارات التي يتخذها وزراء ينظر إليهم على أنهم أتباع لإيران ستكون لها تداعيات فيما يتعلق بمستوى الدعم الأمريكي». ومع أن العقوبات الأمريكية على إيران تحد من قدرة الأخيرة على دعم حلفائها إلا أنها لم تتخل بعد عن الساحة.

وفي مدينة القائم التي يحاول سكانها إعادة بناء حياتهم بعد سنوات من سيطرة تنظيم الدولة يتمنون لو يتركون لحالهم. وقال رئيس البلدية أحمد الجديان «نرغب برحيل الحشد الشعبي في أقرب وقت» مضيفاً «يقول الحشد الشعبي إنه السلطة العليا، فيما تقول الحكومة إنها السلطة العليا ونحن عالقون في الوسط. وتحول العراق إلى ساحة تحل فيه بقية الدول مشـاكلها».

… ومرحلة جديدة من المواجهة بينهما من مضيق هرمز إلى الفضاء الإلكتروني

وتحت عنوان «التهديد الإيراني» قالت «تايمز» إن إيران تبحث عن دعم الدول الأوروبية في المواجهة مع الولايات المتحدة. وبدأت افتتاحيتها بالإشارة لما كتبه الروائي والفيلسوف الروسي ليو تولستوي عن أعظم محاربين اللذين قالا إنهما الصبر والزمن «وإيران ليس لديها أي منهما». ونتيجة لهذا فالحرب الباردة بين واشنطن وإيران اليائسة تزداد سخونة.

وتقول إن طبول حرب محتملة وخطيرة تقرع على أكثر من جبهة مع اقتراب موعد الحظر الشديد على تصدير النفط . وتشير إلى نقطة المواجهة التي تتركز حول 12 ميلا تمتد ما بين الحدود السورية والعراقية والتي تحولت إلى ساحة للتنافس بين الميليشيات التي تدعمها إيران وتلك التي تدعمها الولايات المتحدة.

وتضيف أن مضيق هرمز هو النقطة الثانية المرشحة للمواجهة. فالبحرية الإيرانية وتحت قيادة جديدة قد تجد طرقا لعرقلة نقل نفط الخليج إلى الغرب، وقامت إيران بمناورة بحرية بالمضيق في آب (أغسطس). وتحذر الصحيفة أن القواعد الأمريكية في العراق باتت عرضة للخطر، فقد تعرضت مجمعات أمريكية في البصرة وبغداد الشهر الماضي لضربات صاروخية. وعلقت أيضاً على أن الهجمات بالصواريخ على مواقع لتنظيم الدولة في سوريا ليست مجرد عملية مكافحة إرهاب، فهي إشارة لإسرائيل وأمريكا أن طهران لا تزال جاهزة لهجمات من الجو. ويحذر الخبراء الأمريكيون من إمكانية شن إيران حرباً إلكترونية (سايبرية).

وترى الصحيفة أن الهدف الإستراتيجي الذي تعمل إيران على تحقيقه هو بناء ممر بري يمتد من أراضيها عبر العراق وسوريا إلى لبنان. وتعمل أمريكا على منع إيران من السيطرة ولهذا تراجع الرئيس ترامب عن قراره الأول الداعي للإستعجال والخروج من سوريا. وتعهد مبعوث الخارجية الأمريكي الجديد إلى سوريا بجعل الحياة أكثر بؤساً لجثة النظام المعلقة» و»اترك الروس والإيرانيين للخروج من هذه الفوضى».

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون إن القوات الأمريكية ستظل في سوريا طالما بقيت القوات الإيرانية فيها. وتضيف الصحيفة أن كلا البلدين يسيران نحو التصادم في ظل تصميم واحدة على بناء نسخة حديثة من الإمبراطورية الفارسية وأخرى تريد نزع أنياب الملالي. وبالنسبة لطهران فالعقوبات الأمريكية على النفط هي بمثابة حرب مالية. وقامت سبع ناقلات إيرانية على الأقل بتغيير بياناتها حتى لا تتمكن الولايات المتحدة من تحديد الوجهة المقصودة.

والهدف واضح وهو إدارة عملية مستورة للتحايل على السيطرة الأمريكية والتلويح بالحرب وتوسيع مساحة الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. ولم يخف الدبلوماسيون الإيرانيون فرحتهم عندما انضمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى كل من الصين وروسيا للبحث عن طرق للتحايل على العقوبات الأمريكية. ولو حاولت إيران ضرب الولايات المتحدة بأي طريقة فعلى الاوروبيين التفكير مرة ثانية.

وترى الصحيفة أن على الغرب أن لا يسمح لإيران بتقسيمه بل يجب عليه التعاون معاً والعمل على دق إسفين في المحور الذي يربط إيران وروسيا.

وتستشف الصحيفة خلافاً بينهما ففي العام الماضي وعد الرئيس السوري إيران بمنحها حقوق التنقيب عن الفوسفات في منطقة تدمر، ولكنه منح الآن رخصة لروسيا حتى عام 2068 وليس لطهران. وحاول الإيرانيون الحصول على أراض مهمة تقع بين داريا في ريف دمشق ومقام السيدة زينب، وتم إحباط المحاولة أيضاً. ومنذ عام 2011 مددت إيران قروضاً بقيمة 7 مليارات دولار ولكنها استبعدت من كل مشروع إعادة إعمار. وقالت إن أي شخص يعتقد ان الحرب السورية في طريقها للنهاية عليه التفكير مرة أخرى. فهناك مرحلة جديدة من الحرب تحاول فيها الولايات المتحدة أو من خلال حلفائها ردع إيران عن القيام بعمليات تخريب في المنطقة. وترى الصحيفة أن أمريكا محقة بالبقاء والثبات في مكانها.