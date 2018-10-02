﻿قتل طفلة وحرق جثتها يثير موجة استنكار في كولومبيا

بوغوتا ـ أ ف ب: أثارت جريمة قتل طفلة في التاسعة من العمر وحرق جثتها في حديقة منزل في شمال كولومبيا، موجة استنكار في أوساط الكولومبيين، وفي مقدّمتهم الرئيس إيفان دوكي.

وغرّد رئيس الدولة: «بصفتي كولومبيا وربّ عائلة، أندّد أشدّ التنديد باغتيال هذه القاصرة، معربا عن «التضامن» مع عائلة الطفلة، وطالبا من «السلطات تسريع وتيرة التحقيق لإحقاق العدالة». وكانت الفتاة قد قتلت ثمّ حرقت جثتها، الجمعة، في بلدة فونداسيون التابعة لمقاطعة ماغدالينا على الساحل المطلّ على البحر الكاريبي، حسب ما أفاد المدّعي العام في المقاطعة فيسنته غوسمان، منددا «بهذا العمل الفظيع والوحشي».

وقد أبلغت عائلة الفتاة عن اختفائها، الجمعة، وراحت تبحث عنها مع السلطات.

وأوضح المدّعي العام أن «الناس رأوا دخانا يتصاعد من المنزل الذي تفوح منه رائحة لحم محروق».

وأكّد صاحب المنزل للشرطة أن كلبا عضّ الفتاة وهو قتل الحيوان وأحرق جيفته، غير أن الشرطيين عثروا على أشلاء بشرية لدى تفتيشهم الموقع، حسب ما أفاد غوسمان.

وأوقف المشتبه به، وهو سائق شاحنة سبق أن أدين بتهمة الضرب والعنف الزوجي، ونقل إلى سجن سانتا مارتا. وفي حال إدانته، قد تفرض عليه عقوبة قصوى مدّتها 60 عاما من السجن. وفي كولومبيا، يقتل نحو قاصرين اثنين كلّ يوم، وقد اغتيل 457 طفلا ومراهقا بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس، حسب خدمة الطبّ الشرعي.