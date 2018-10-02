﻿شابة محجبة طيبة القلب تثير حالة من الإعجاب الهائل في كندا

واشنطن ـ «القدس العربي» من رائد صالحة: جلبت رسالة نصية بعثتها عائلة كندية عن طريق الخطأ إلى طالبة جامعية محجبة طيبة القلب، دموع الامتنان وكلمات الشكر والإعجاب من العائلة والمجتمع الكندي .

وبدأت القصة عندما تلقت الفتاة الجامعية لينا رسالة نصية من رقم مجهول سرعان ما علمت أنه يعود إلى أمرأة تدعى دوان بيرك، كانت تحاول العثور على ابن أخيها، ولكنها بعثت عن طريق الخطأ الرسالة التالية «هاى، هل هذا كوينتين؟. العمة دوان تتحدث معك لكي نخبرك أن مراسم العزاء لعمتك ديبي ستكون يوم الجمعة في اونتاريو.

الفتاة طيبة القلب، لينا علي، قامت في اليوم المحدد بإعداد وعاء من الفاكهة، وقفزت في سيارتها مع صديقة طفولتها ياسمين، وقادت المركبة لمدة 30 دقيقة إلى مكان العزاء، وهناك سارت وسط «بحر من الوجوه المرتبكة» من حوالي 400 شخص لم تلتق بهم من قبل قط لتعثرعلى «العمة بيرك» التى كانت مسرورة للغاية من حضور الضيف غير المتوقع.

وكانت المتوفاة من عائلة كبيرة جدا، إذ تركت «العمة ديبي» 63 من الأبناء والأحفاد، وكانت معروفة بشخصية دافئة لدرجة أن بعض الحضور قالوا إن لينا الطيبة تذكرهم بديبي.

وانتشرت القصة على «تويتر» مع عشرات الآلاف من علامات الإعجاب والمشاركة لتصل إلى وسائل الإعلام التى كانت تبحث عن حكاية واحدة سعيدة وسط الأخبارالسيئة كل يوم.

وقالت بيرك: «لم تتوقف أسرتي عن الحديث عن ذلك طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكانوا يخبرون الجميع بالقصة، إنها امرأة مذهلة حقا ، لقد جعلت أسبوعنا مشرقا في ذكرى حزينة، شكرا لها».