﻿باحث فلسطيني: زيوت حبة البركة تكافح السرطان والسكري والسعال

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عوادة: يعرّف أهل بلاد الشام الحبة السوداء بـ «القزحة»، وتدعى في مصر بـ«حبة البركة»، أو القحطة في اليمن، أو سانوج في المغرب، والكمون الأسود أو الهندي في الهند، والشونيز في إيران، وتدعى علميا «نيغيلا ساتيفا».

تختلف التسميات من بلد لآخر، لكن الجميع متفق على منافعها الطبية وخواصها الصحية.

ويؤكد بحث علمي جديد ما ورد عنها في الأحاديث النبوية التي اعتبرتها «دواء لكل داء ما عدا السأم»، وتؤكد دراسة مخبرية جديدة أشرف عليها الباحث الفلسطيني البروفيسور رياض اغبارية، أن هناك عشرة أسباب وجيهة لإعداد وتناول زيت القزحة في كل مطبخ.

وتشير الدراسة إلى جدوى حبة البركة في مكافحة السرطان والالتهابات والاكتئاب وتساقط الشعر وغيرها. ورياض اغبارية بروفيسور في علم الدواء، يعمل محاضرا في جامعة بئر السبع داخل أراضي 48، وكان قد توصل لمفاعيل القزحة بالصدفة، كما يروي لـ «القدس العربي»، موضحا أنه التقى سيدة بدوية من النقب في الجليل كانت تبيع زيتا داكن اللون أعدته بيدها، وقالت إنه ناجع ضد «كل أمراض الكون» كالسكري والدهنيات الزائدة في الدم وحتى السرطان».

ويقول إنها أثارت فضوله، فاقتنى منها زجاجة زيت قزحة، ولما عاد للجامعة شرع في تجارب مخبرية، وسرعان ما اكتشف أنه فعال جدا في مواجهة نمو وتفشي الخلايا السرطانية.

ويقول إنه بادر لإعداد زيت القزحة بنفسه، واكتشف بالتجربة المخبرية أنه غير فعال، ولما عاد للسيدة التي باعته زيت الحبة السوداء أبلغته بضرورة قلي الحبات السوداء قبل عصرها واستخراج الزيت منها، وفعلا أثبتت التجارب أن ذلك شرطا لنجاعة زيته طبيا، وأنه ينبغي قلي الحبات السوداء لعشر دقائق على نار درجتها 150-100 درجة.

وينوه إلى أن هناك نحو 1000 مقال علمي حول الحبة السوداء تم تأليفها في العقد الأخير بعدما كانت مهملة بحثيا. ويضيف: «أنا اليوم على صلة مع باحثين وعلماء في العالم يجرون تجارب لمواجهة السرطان والأيدز بالحبة السوداء».

ويوضح أن البحث العلمي يدرك أن هناك تركيبة زيوت خاصة في الحبة السوداء، لكن الباحثين لا يعرفون بعد كل شيء عنها. ويتابع: «نعلم حتى الآن أن الحديث عن 100 تركيبة مختلفة، ودللت تجاربنا على أن زيت القزحة وهو فعلا «معجزة سوداء» يشمل مادة نادرة تدعى «تيموكينون» مضادة للأكسدة بقوة، وهذا ما يفسر فعاليته ضد الخلايا السرطانية، ويبدو أن المخفي أعظم ونحتاج إلى مزيد من التجارب».

ويشير اغبارية إلى أن التجارب العلمية اكتشفت في العقد الأخير أن هناك فوائد جمة لحبة البركة، منها موازنة نسبة الدم في الجسم لدى مرضى السكري، وإبطاء الشيخوخة، ويؤثر إيجابا على حالة الاكتئاب والهبوط المعنوي من خلال التأثير المباشرعلى الجهاز العصبي. كما أن الحبة السوداء تخفف من الالتهابات ومن عوارض الزكام ومقاومة الربو ومساعدة على موازنة نسبة الكوليسترول في الدم، وعلى مداواة أوجاع المعدة بتناول حبات البركة أو تدليك البطن بزيتها.

ويشيرأيضا إلى أن التجارب العلمية أثبتت دور زيت الحبة السوداء في تعزيز جهاز المناعة في الجسم، وتسريع شفاء الجراح بتدليكها به، ما يمنع تكاثر الجراثيم والفطريات.

ويلفت إلى دوره في زيادة الخصوبة لدى الرجال، لكنه ينصح بإعداد الزيت في البيت من أجل التثبت من قلي حبات البركة بدرجة الحرارة المناسبة ( 100 ـ 150درجة). وعن الكمية التي يجب تناولها، يوصي بتناول ملعقتين في اليوم، ما يعادل 200 غرام من الحبة السوداء قبل الطحن التي يمكن تناولها دون قيود من حيث الكمية. ويوصي أيضا بغسل الحبات السوداء قبل قليها لمدة عشر دقائق وطحنها في عصارة بيتية ومن ثم نقل المادة المطحونة لوعاء أكبر، حيث تضاف إليها مياه بدرجة غليان، ثم الانتظار حتى يطفو زيت حبة البركة الذي ينبغي نقله إلى مكان بارد ومعتم.