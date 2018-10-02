الأهلي يعبر وفاق سطيف بهدفين ويقترب من النهائي الافريقي

القاهرة : اقترب فريق الأهلي المصري من التأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 2 /صفر، الثلاثاء، على استاد السلام في ذهاب المربع الذهبي للبطولة.

وتقدم وليد سليمان بهدف للأهلي في الدقيقة 23 ثم أضاف اسلام محارب الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 41، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف في مباراة الإياب يوم 23 تشرين أول/اكتوبر الجاري لكي يحجز مقعده في النهائي.

وانتهت المباراة الأخرى في المربع الذهبي بفوز أول أغسطس الأنجولي على ضيفه الترجي التونسي 1 /صفر، ويتطلع الأهلي لحصد لقبه التاسع في البطولة القارية حيث يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب الأهلي بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من الفوز، وكاد الأهلي أن يتقدم بهدف بعد مرور خمس دقائق عندما مرر إسلام محارب الكرة إلى وليد سليمان على حدود منطقة الجزاء ليمرر سليمان بالكعب إلى احمد حمودي الذي سدد كرة قوية لكن القائم وقف له بالمرصاد قبل أن يشتت الدفاع الجزائري الكرة.

وجاءت أول فرصة لوفاق سطيف بعد مرور تسع دقائق عبر تسديدة قوية من سمير عيبود من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم الأيمن لحارس الأهلي محمد الشناوي. وسجل وليد ازارو هدفا للأهلي بعد مضي 20 دقيقة ولكن تم الغاء الهدف بداعي تسلل المهاجم المغربي.

وافتتح وليد سليمان التسجيل للأهلي في الدقيقة 23 عبر بضربة رأس متقنة بعدما تلقى تمريرة رائعة من حمودي أمام المرمى مباشرة. وانقذ الشناوي مرمى الأهلي من هدف محقق وتصدى لضربة رأس نفذها عبد القادر بدران من أمام المرمى مباشرة.

وفرض الأهلي سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب في أول نصف ساعة حيث لاحت للفريق العديد من الفرص المؤكدة في الوقت الذي اعتمد فيه وفاق سطيف على الهجمات المرتدة التي لم تسفر عن أي خطورة على مرمى الشناوي باستثناء التسديدة الرأسية لبدران. وأضاف اسلام محارب الهدف الثاني للأهلي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بعد أن استخلص الكرة من دفاع وفاق سطيف وسدد بقدمه اليسرى كرة زاحفة عرفت طريقها للشباك.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينهي الأهلي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، وبعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني كاد أكرم جحنيط أن يرد بهدف لوفاق سطيف لكن تسديدته الزاحفة مرت مباشرة بجوار الشباك، وسيطر وفاق سطيف تماما على مجريات اللعب في أول عشر دقائق من الشوط الثاني في الوقت الذي اكتفى فيه الأهلي بأداء الدور الدفاعي.

ولاحت فرصة جديدة للفريق الجزائري عن طريق جحنيط الذي اخترق دون عناء دفاعات الأهلي وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الشناوي أمسك الكرة على مرتين، واهدر الحبيب بوجلمونه هدفا لا يضيع لوفاق سطيف بعدما تهيأت له الكرة أمام المرمى مباشرة دون رقابة دفاعية لكنه سدد بغرابة شديدة خارج الشباك، وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة كان ازارو قريبا جدا من تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعدما تلقى تمريرة رائعة من وليد سليمان ارتقى لها برأسه لكن القائم حرمه من التسجيل.

وأضاع ازارو مجددا هدفا لا يضيع للأهلي قبل أربع دقائق من نهاية المباراة بعدما تلقى تمريرة سحرية من محارب وضعته في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد بشكل غريب خارج الشباك، وسجل ازارو هدفا للأهلي في الدقيقة 88 لكن تم الغاؤه بداعي التسلل، وتوالت الفرص الضائعة من جانب الأهلي في الدقائق الأخيرة دون حدوث أي جديد في النتيجة.

(د ب أ)