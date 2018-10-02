ريال مدريد يسقط أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا

موسكو: أهدر فريق ريال مدريد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه سيسكا موسكو الروسي صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة والتي شهدت أيضا فوز روما الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي 5 / صفر.

ويدين سيسكا موسكو بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكولا فلاسيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من المباراة.

وأنهى سيسكا موسكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيجور أكينفييف، حارس مرمى سيسكا موسكو، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع سيسكا موسكو رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ريال مدريد عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، حقق روما أول فوز له في البطولة هذا الموسم بتغلبه على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5 / صفر.

وسجل إدين دجيكو ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثالثة و40 والأخيرة من المباراة، وسينجيز أوندير في الدقيقة 64 وجاستن كلويفرت في الدقيقة .73

وحصد روما أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد فيكتوريا بلزن عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

كان روما خسر في الجولة الأولى أمام ريال مدريد 3 / صفر ، فيما تعادل فيكتوريا بلزن مع سيسكا موسكو .

(رويترز)