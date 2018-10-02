يوفنتوس يهزم يانغ بويز بثلاثية ومانشستر يتعثر في دوري أبطال أوروبا

روما : حقق فريق يوفنتوس انتصاره الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه يانج بويز السويسري 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما ، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، خيم التعادل السلبي على مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه بلنسية الإسباني.

وتقمص الأرجنتيني باولو ديبالا دور البطولة وسجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق الخامسة و33 و.69

وأنهى يانج بويز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد كامارا في الدقيقة .79

ولم يتأثر يوفنتوس بغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق بسبب الإيقاف وحقق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب.

فيما ظل فريق يانج بويز بلا نقاط في قاع الترتيب بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي في البطولة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بأربع نقاط ويحل بلنسية في المركز الثالث بنقطة واحدة.

كان يوفنتوس فاز في الجولة الأولى على بلنسية الإسباني 2 / صفر ، فيما خسر يانج بويز أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي صفر / .

(د ب أ)