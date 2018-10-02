أياكس يفرض التعادل على بايرن وبنفيكا يلدغ أيك أثينا بدوري أبطال أوروبا

ميونخ : فرض فريق أياكس أمستردام الهولندي التعادل 1 1/ على مضيفه بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز بنفيكا البرتغالي بعشرة لاعبين على مضيفه أيك أثينا اليوناني 3 .2/

وعلى ملعب اليانز أرينا تقدم ماتس هوميلز بهدف لبايرن في الدقيقة الرابعة ثم تعادل المغربي نصير مزراوي لأياكس في الدقيقة .23

ويقتسم أياكس وبايرن صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط ويحل بنفيكا في المركز الثالث بثلاث نقاط ويأتي أيك أثينا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

( د ب أ )