إدارة ترامب تنقل المئات من أطفال المهاجرين في منتصف الليل إلى مخيمات على الحدود مع المكسيك

واشنطن- “القدس العربي”- من رائد صالحة:

نقلت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بهدوء يثير الريبة، خلال الأسابيع الأخيرة، مئات الاطفال المهاجرين من جميع انحاء الولايات المتحدة الى مخيمات تقع في جنوب ولاية تكساس على طول الحدود مع المكسيك.

وكانت سلطات الهجرة تحتجز معظم الأطفال الذين لا يحملون وثائق اقامة في دور الحضانة الخاصة أو الملاجئ، وكان بمقدورهم الحصول على تعليم رسمي واستشارة قانونية بانتظام ولكن الأطفال الذين تم نقلهم الى خيام في مدينة تورنيلو ليس لديهم أى منفذ للوصول المحدود الى القانونيين كما ان التعليم غير متاح لهم هناك.

الأطفال لا يتلقون تحذيرات مسبقة بأن هذه الخطوة ، وغالبا ما يستيقظون في منتصف الليل، ويتم تحميلهم في حافلات إلى تكساس لانهم اقل عرضة للفرار بهذه الطريقة

وقال عمال المأوى إن الأطفال لا يتلقون تحذيرات مسبقة بأن هذه الخطوة ، وغالبا ما يستيقظون في منتصف الليل، ويتم تحميلهم في حافلات إلى تكساس لانهم اقل عرضة للفرار بهذه الطريقة.

وهناك ما يقارب من 13 ألفا من الأطفال المهاجرين المحتجزين حاليا، وقد تم فصل أكثر من 100 منهم عن عائلاتهم كجزء من سياسة إدارة ترامب المتمثلة في الملاحقة الجنائية لأولئك الذين يعبرون الحدود دون وثائق.

واوضح الخبراء ان عدد الاطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم ارتفع إلى حد ما بسبب القيود الجديدة المفروضة على كيفية وضع الأطفال مع أسرهم .

وتقوم وزارة الأمن الداخلي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية حاليا بإجراء فحوصات خلفية حول الرعاة المحتملين للاطفال ، ونظرا لأن العديد من اباء الأطفال اوأفراد العائلة من غير المقيمين بشكل شرعي فهم اقل استعدادا للمضي قدما في الاجراءات، ووفقا لتقارير متعددة ، فقد ألقت سلطات الهجرة القبض على العديد من المهاجرين غير القانونين الذين تقدموا كجهات راعية محتملة منذ تفعيل السياسات الجديدة.

ونتيجة لذلك، يُحتجز الأطفال لفترات أطول، ووفقا لبيانات وزارة الأمن فقد زاد متوسط المدة، منذ العام الماضي، من 34 يوًما الى 59 يوًما.

وتم افتتاح معسكر الخيام في تورنيلو في يونيو/ حزيران الماضي/ وكان لديه القدرة على استيعاب 400 شخص فقط ولكن الجهة المسؤولة إعادة توطين اللاجئين قالت ان المرفق سيزيد قدرته على استيعاب المهاجرين .