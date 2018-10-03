قوات سوريا الديمقراطية تحاصر” الجيب الأخير” لتنظيم “الدولة الإسلامية”

واشنطن- “القدس العربي”- من رائد صالحة:

قال الجيش الامريكي ان المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة يحاصرون “الجيب الأخير” لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا مشيرا إلى أن عناصر الجماعة المتطرفة يشعرون بيأس شديد.

ويُطلق على الهجوم الأخير ضد (داعش) في سوريا اسم عملية “لمّ الشمل”، وقد تم إطلاقه قبل ثلاثة اسابيع من قبل القوات السورية الديمقراطية ، أو قوات سوريا الديمقراطية، وهي ائتلاف من المقاتلين العرب والأكراد الذين تم تدريبهم وتجهيزهم وتقديم المشورة لهم من قبل الولايات المتحدة.

وقال الكولونيل شون ريان، الناطق العسكري الامريكي في بغداد إن عناصر تنظيم ( داعش” الذى بدأ يتضاءل يستخدمون عبوات ناسفة على طول الطرق والمنازل المفخخة لإيقاع إصابات أثناء قيام قوات المعارضة بتطهير المناطق.

واضاف ان مقاتلي (داعش) يقومون بإطلاق قذائف المورتر في محاولة لإلهاء القوات التى تلاحقهم.

ولاحظ ريان ان هذه التكتيكات تظهر بوضوح اليأس المتزايد من (داعش) مؤكدا ان قوات الدفاع الذاتي تحاصر ببطء المجموعة الاخيرة من المقاتلين المتبقين في سوريا.

وتقول الولايات المتحدة إن مقاتلي ( داعش) ليس لديهم أي مكان يركضون إليه، وأن مصيرهم من الناحية النظرية المنهجية هو القتل او الاعتقال.

واحتجزت قوات الدفاع الذاتي أكثر من 2300 من الرجال والنساء والأطفال بتهمة الانتماء للجماعة، بما في ذلك 700 من المقاتلين الذكور البالغين.

ويتركز القتال في منطقة وادي نهر الفرات الاوسط، بالقرب من الحدود العراقية في أقصى شرق البلاد.

وقال ريان” دعني أكون واضحا،(داعش) لم يهزم بعد ولكنهم في خضم النهاية لطموحاتهم الشريرة.