إيطاليا..مطالبة بحظر ارتداء المسلمات النقاب عند أخذ أبنائهن من المدارس

روما : طالب نائبان برلمانيان عن حزب “رابطة الشمال” اليميني المتطرف شريك الائتلاف الحكومي الإيطالي، بحظر ارتداء المسلمات النقاب عند ذهابهن لأخذ أبنائهن من المدارس في مدينة “بيرغامو” التابعة لإقليم لومبارديا، شمالي البلاد.

وبحسب خبر نشرته وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء الثلاثاء، فإن هذه الطب جاء من سيمونا بيرغريفي، ودانييل بيلوتي، النائبين عن الحزب المذكور الذي يتزعمه، ماتيو سالفيني، وزير الداخلية، نائب رئيس الوزراء.

وفي هذا الشأن بعث النائبان المذكوران برسالة إلى وزير التربية والتعليم الإيطالي، ماركو بوستي، أوضحا فيه أن المحكمة الدستورية في البلاد سبق وأن اتخذت قرارًا بخصوص مطلبهما الخاص بحظرالنقاب بالنسبة للأمهات.

وشدد النائبان على ضرورة منع الأمهات من ارتداء النقاب عند قدومهن للمدرس لأخذ أبنائهن، وتابعا “فالعاملون بالمدرسة يجب أن يتحققوا من هوية الأشخاص القادمين لأخذ أبنائهم”.

كما طالبا بإرسال تعميم إلى كافة المدارس الابتدائية، والمتوسطة في مدينة “بيرغامو” لحث المسؤولين بها على ضرورة “التحقق من شخصية أولياء الأمور القادمين لاصطحاب أطفالهم، وعدم تغطية الوجه بالنسبة للأمهات منهم”

وأكدا ضرورة “القيام بهذا الإجراء حماية للأطفال، وحتى يتسنى للعاملين بالمدرسة من حماية أنفسهم”.