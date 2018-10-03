غلوريا جانيور: ما زلت متفاجئة بنجاح أغنية “آي ول سيرفايف” بعد 40 عاما من إطلاقها

برلين : قالت المغنية الأمريكية جلوريا جاينور إنها لا تزال متفاجئة من نجاح أغنيتها “آي ول سيرفايف” بعد 40 عاما من إطلاقها لأول مرة.

وأضافت جاينور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “اعتقدت أن الأغنية ستكون مشهورة طالما أن الإذاعة ستقوم ببثها. لكن لم أكن أعلم أنه سيتم بثها لفترة طويلة. وبالطبع ، عندما تكون شابا، لا تفكر بهذا البعد في المستقبل “.

وقالت أيضًا إنها تواصل لقاء أطفال صغار يخبرونها بما تعنيه الأغنية بالنسبة لهم.

وأوضحت أن هناك أطفالا في عمر السادسة والسابعة قولون لها إنهم يحبون الأغنية.

وأردفت: “إنه شيء رائع”.

وأطلقت جاينور 69/ عاما / الأغنية للمرة الأولى في تشرين أول/أكتوبر عام 1978 .

ومن المقرر أن تحيي جاينور ثلاث حفلات موسيقية في ألمانيا في تشرين ثان/نوفمبر. وستصدر ألبومها الجديد “تستيموني” في أوائل عام 2019 .

( د ب أ )