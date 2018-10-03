1374 قتيلا في الزلزال في إندونيسيا والأمم المتحدة تتحدث عن احتياجات هائلة

بالو: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا إلى 1374 قتيل، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الإندونيسية، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن احتياجات “هائلة” للناجين ولعمليات الإنقاذ على حد سواء.

وقال ويليام رامبانجيلاي مدير الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث الطبيعية إن “الحصيلة ارتفعت إلى 1374 قتيلا و113 جريحا”. وأضاف “ما زالت هناك جثث عالقة تحت الأنقاض، لا نعرف عددها. تبقى أولويتنا العثور على ضحايا وإنقاذ الناس”.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إن حوالى مئتي ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة. وقدر ب66 ألفا عدد المساكن التي دمرت بالزلزال الذي وقع الجمعة وبلغت شدته 7,5 درجات، والمد البحري الذي نجم عنه.

وأوضح المكتب في بيان الثلاثاء “مع أن الحكومة والمنظمات تعمل بلا توقف لتقديم مساعدة حيوية، تبقى الاحتياجات هائلة”.

وقال المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركا مساء الثلاثاء في جنيف إن “الفرق التي تعمل في المكان تشعر بالإحباط”.

وأضاف أن “أجزاء واسعة مما يمكن أن يكون المنطقة الأكثر تضررا لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الفرق تبذل جهودا شاقة وتفعل ما بوسعها”. (أ ف ب)