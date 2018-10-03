بعد البنتاغون.. التحقق من “مظروف مشبوه” كان موجها إلى ترامب

واشنطن: أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه تم ضبط “مظروف مشبوه” كان موجها إلى الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع (البنتاغون) أنها تحقق في بريد مماثل.

وفي بيان، قال جهاز الخدمة السرية إن المظروف الموجه إلى ترامب وصل يوم الاثنين، لكنه أضاف أنه لم “يستقبله البيت الأبيض، ولم يدخل البيت الأبيض أبداً”.

ولم يدل الجهاز بتعليقات لوسائل الإعلام الأمريكية بأن المظروف وغيره من المظاريف التي أرسلت إلى البنتاغون، يجري اختبارها للتأكد مما إذا كانت تحتوي على مادة الريسين، وهي مادة سامة للغاية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال روب مانيننغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) يختبر عددا من المظاريف التي أرسلت إلى البنتاغون في واشنطن بعد العثور على “مادة مثيرة للشكوك بداخلها”.

وأكد مانيننغ أن “هيئة حماية البنتاغون اكتشفت يوم الاثنين، مادة مثيرة للشكوك خلال فحص البريد في مرفق الفحص الذى يقع فى منطقة نائية داخل مجمع البنتاغون”.

وأضاف مانيننغ أن مظاريف البريد وضعت في مكان معزول وأنها لا تشكل تهديدا للموظفين.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصادر بالبنتاغون القول إن مظاريف البريد تحتوى على مادة الريسين السامة. (د ب أ)