لوبتيغي: ريال مدريد سيعود لتسجيل الأهداف قريبا

مدريد: قال جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد، إنه واثق من عودة لاعبيه إلى تسجيل الأهداف قريباً بعد الإخفاق في هز شباك المنافسين في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات، آخرها الخسارة 1-0 أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وخسر ريال، بطل أوروبا في آخر ثلاثة مواسم، المباراة بعدما أهدر عدة فرص سهلة للتسجيل لتستمر المعاناة الهجومية بشكل كبير منذ الموافقة على انتقال الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا هذا الصيف.

وقال لوبتيغي في مؤتمر صحفي: “صنعنا الكثير من الفرص ولم نستغلها. لم يكن الحظ معنا لكن إذا لم تسجل لا يكون من السهل تحقيق الفوز. حاولنا إنهاء هذا الأمر لكن ذلك لم يحدث”.

وأضاف المدرب الجديد لريال بعد رحيل زين الدين زيدان عقب التتويج بدوري الأبطال: “عندما لا تأتي الأهداف يجب مواصلة المحاولة وصناعة الفرص ومحاولة التحلي بدقة أكبر”.

“سيعود الفريق إلى تسجيل الأهداف مرة أخرى قريبا وسنعود إلى طريق الانتصارات”.

ويتعرض كريم بنزيمة مهاجم ريال لانتقادات بسبب افتقاره للشراسة الهجومية وانخفاض معدل تسجيل الأهداف مقارنة بزميله البرتغالي السابق رونالدو.

وقال لوبتيغي: “نحن نثق في كل اللاعبين وهذا ينطبق على كريم أيضا. عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف يمر المرء بمراحل. لقد بدأ الموسم بشكل رائع والآن مثل باقي الفريق لا يستطيع هز الشباك”.

“بالعمل الجاد ومواصلة التحلي بالهدوء سنعود إلى التسجيل. ورغم ذلك فإن الأمر لا يتحمله كريم بمفرده بل هو مسؤولية الفريق بأكمله”.

وافتقد ريال العديد من الأسماء البارزة مثل الويلزي غاريث بيل والمدافع سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط إيسكو كما خرج داني كاربخال مصابا في الشوط الأول.