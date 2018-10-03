أطفال “الخان الأحمر” بالقدس يطالبون ميركل بمنع هدم مساكنهم

رام الله: طالب أطفال من تجمع “الخان الأحمر” البدوي، شرقي القدس المحتلة، الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالضغط على إسرائيل، لمنعها من هدم مساكنهم.

وعبْر رسائل، كتبها أطفال من التجمع البدوي، ناشدوا ميركل بالعمل على وقف الخطط الإسرائيلية الهادفة لهدم وإخلاء التجمع.

وحمل الأطفال صوراً للمستشارة الألمانية، ولافتات تحمل عبارات تحذر من هدم تجمع الخان الأحمر.

ومن المقرر أن تبدأ ميركل، غداً الأربعاء، زيارة إلى إسرائيل، تستمر يومين برفقة عدد من الوزراء، من أجل المشاركة في المشاورات الحكومية بين الجانبين.

ومنذ أكثر من 100 يوم، يرابط مئات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، في “الخان الأحمر”، لمواجهة عملية هدمه المرتقبة، من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويتوقع السكان أن تهدم القوات الإسرائيلية التجمع في أي وقت، بعد انتهاء المهلة التي منحها الاحتلال للسكان لهدم مساكنهم بأيديهم.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، هدم وإخلاء “الخان الأحمر”.

وحذر مراقبون فلسطينيون من أن تنفيذ الهدم، يمهد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتقسّم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى تدمير خيار “حل الدولتين”. (الأناضول)