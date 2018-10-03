ميركل تتوجه إلى إسرائيل ولن تلتقي مسؤولين فلسطينيين

لندن – “القدس العربي”: من المقرر ان تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تل أبيب مساء الأربعاء، في زيارة تستغرق 24 ساعة دون ان تلتقي مسؤولين فلسطينيين.

وتصل ميركل لعقد اجتماع حكومي تقليدي بين وزراء ألمان واسرائيليين يقام كل عام تقريبا في برلين والقدس المحتلة بالتناوب.

وبدأ هذا التقليد حسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، من قبل ميركل خلال فترة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، بهدف التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وستنتقل ميركل مباشرة من المطار لتناول العشاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وتنتقل بعدها إلى زيارة رسمية إلى متحف “ياد فاشيم” في اليوم التالي.

وأضافت الصحيفة ان ميركل سوف تثير قضية الخان الاحمر خلال اجتماعها بنتنياهو . مضيفة “على الرغم من انتهاء المهلة النهائية لإخلاء الخان الأحمر هذا الأسبوع ، لن يتم إخلاء القرية خلال زيارة ميركل “.