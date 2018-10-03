الشرطة الفرنسية تقبض على رجل عصابات فر من السجن بهليكوبتر- (صور)

باريس: قالت مصادر في الشرطة الفرنسية الأربعاء إنها ألقت القبض على رجل عصابات فر من السجن في الصيف الماضي.

وأوضحت المصادر أن رضوان فايد الذي تتعقبه الشرطة منذ أوائل يوليو تموز بعد أن هربه مسلحون من السجن في طائرة هليكوبتر، اعتقل في بلدة كري شمالي باريس.

كما أكد وزير الداخلية المستقيل جيرار كولومب القبض على فايد. وقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة كولومب الثلاثاء.

وكان فايد يقضي عقوبة السجن 25 عاما في سجن جنوبي العاصمة الفرنسية في جريمة سطو مسلح أدت إلى مقتل شرطية عام 2010. (رويترز)