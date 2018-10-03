الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عن اعتقال سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”، على حد زعمه.

وأضاف أنه تمت إحالة المعتقلين “إلى التحقيق من قبل قوات الأمن”، دون مزيد من التفاصيل.

وعادة ما ينفذ الجيش حملات الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظة التحرير)، وصل عدد الأسرى 6500، بينهم 350 طفلا، و62 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) و500 أسير إداري (بلا تهمة) و1800 مريض. (الأناضول)