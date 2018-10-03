اسقاط تهمة شهادة الزور عن مودريتش

زغرب: أسقطت محكمة في زغرب تهمة شهادة الزور عن لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي وصانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، وذلك بحسب ما كشفت وسائل اعلام محلية.

واتهم مودريتش الذي توج مؤخرا من قبل الاتحاد الدولي “فيفا” بجائزة أفضل لاعب في العالم ليضيفها إلى جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا حيث قاد بلاده الى النهائي للمرة الأولى في تاريخها، في آذار/ مارس الماضي بتقديم شهادة زور في قضية زدرافكو ماميتش، الرجل القوي والمثير للجدل في كرة القدم الكرواتية الذي يشتبه بقيامه بعدة اختلاسات.

لكن محكمة زغرب البلدية قررت عدم تأكيد الاتهام- وهي خطوة يتطلبها القانون الكرواتي لتمهيد الطريق أمام المحاكمة- وفقا لما ذكرته صحيفة “فيتشيرني ليست” مساء الثلاثاء، نقلا عن المحكمة التي لم تؤكد هذه المعلومة لدى الاتصال بها من قبل وكالة فرانس برس.

ووفقا للصحيفة، قضت المحكمة بأن التهمة “سابقة لأوانها” لأنه ما كان يجب أن توجه إلى مودريتش قبل محاكمة ماميتش الذي حكم غيابا بالسجن لستة أعوام ونصف سنة، وهو فار حاليا في البوسنة.

واتهام القضاء الكرواتي لمودريتش كان مرتبطا بتوقيع أول عقد احترافي مع دينامو زغرب في 2004 يحدد شروط انتقاله الذي حصل عام 2008 بانضمامه الى توتنهام هوتسبر الإنكليزي، وهو استدعي في 13 حزيران/ يونيو الماضي من قبل القضاء في مدينة أوسييك للإدلاء بشهادته.

ويشتبه القضاء الكرواتي بأن ماميتش، الرئيس السابق لدينامو زغرب، اختلس مع شركاء مفترضين نحو 15,6 مليون يورو لاسيما في صفقات انتقال مشبوهة، في حين أنه لم يقر أمام الضرائب الا بمبلغ 1,6 مليونا.

وصرح لاعب وسط ريال مدريد أمام محكمة أوسييك (شرق كرواتيا) انه وقع في 2004 ملحقا مع ماميتش ينص على أن يدفع للأخير نصف مكافآت الانتقال التي قد يحصل عليها لاحقا.

الا أن مودريتش قال للمحققين في 2015 إن الملحق مؤرخ في وقت سابق ووقع عندما كان مع توتنهام، علما بأن اللاعب انضم إلى النادي اللندني في 2008 قبل الانتقال الى ريال مدريد في 2012.

وشرح مودريتش في شهادته خلال التحقيق أنه أعاد مبلغ 7 ملايين يورو لعائلة ماميتش من أصل تسعة ملايين حصل عليها في صفقة الانتقال.

ويعتبر ماميتش شخص يخشاه كثيرون في كرة القدم الكرواتية، ويتهم بأنه يدير الاتحاد حسب أهوائه، وأن رئيس الاتحاد الحالي، النجم الدولي السابق دافور شوكر، ليس إلا دمية بين يديه.

وأكدت صحف محلية أن القضية رحلت إلى مدينة أوسييك في شرق البلاد لضمان حياد القضاة لأن ماميتش يقيم علاقات وثيقة مع معظم قضاة العاصمة زغرب. وندد ماميتش بما يعتبره قضية “سياسية”، ووصف وكلاء نيابة مكافحة الفساد بـ”الدجالين والمتلاعبين”. (أ ف ب)