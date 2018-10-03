آل الشيخ يطالب بمحاسبة “عموري” بسبب تصريحاته ضد العين الإماراتي

الرياض: طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ، بمحاسبة عمر عبد الرحمن “عموري” لاعب فريق الهلال السعودي ، بسبب تصريحاته ضد إدارة نادي العين الإماراتي.

وانتقد آل الشيخ اللاعب عموري بسبب حواره مع قناة “دبي” الرياضية مساء الثلاثاء، والتي انتقد فيها إدارة نادي العين الإماراتي واتهم رئيس شركة العين، غانم الهاجري، بالوقوف ضده.

وذكر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء: “غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن (عموري) في قناة دبي”.

وأضاف “أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات.. فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق”.

من جانبه، رد عموري عبر حسابه على تويتر، قائلا: “العين وإدارته وجماهيره في القلب، ولا يمكن أن أقلل من نادٍ عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي.. وأعتذر لهم عن أي إساءة فهمت في حديثي لقناة دبي”.

وكان عموري قد صرح في لقائه مع قناة دبي الرياضية بأنه تلقى عرضا احترافيا من النصر السعودي غريم ناديه الحالي، الهلال، بيد أنه اختار ارتداء القميص الأزرق بسبب ميوله الكروية، مشيرا إلى أن غانم الهاجري رئيس شركة نادي العين، لم يكن يريده أن يستمر كلاعب في صفوف العين.

وأضاف: “العين أخفى عني العروض الأوروبية، وماطلت إدارة النادي في المفاوضات مع الهلال السعودي”.

وقال: “الهاجري لم يكن صادقا، وحاول تشويه صورتي بشكل سلبي، وما زالت لدي مستحقات لم أحصل عليها بعد، علما أن غانم الهاجري كان ضدي ولا أعرف السبب”. (د ب أ)