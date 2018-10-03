استشهاد مسنّ فلسطيني بنيران الاحتلال شرق غزة

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأربعاء، ان مسنا فلسطينيا استشهد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أطراف شرق القطاع مساء أمس.

وذكر بيان مقتضب للوزارة، انه “بعد إتمام إجراءات الجهات المختصة، نؤكد استشهاد مسن (78 عاما) برصاص الاحتلال شرق مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع مساء الثلاثاء”.

ولم يذكر البيان أية تفاصيل إضافية.

كانت مصادر فلسطينية ذكرت أن قوات إسرائيلية فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل مساء أمس، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين، من دون تأكيد رسمي لذلك.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الحادثة.

واستشهد أكثر من 190 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الشعبية المتواصلة منذ 30 آذار/مارس الماضي. (د ب أ)