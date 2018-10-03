عباس يحث ميركل على القيام بدور فاعل لتحقيق السلام

رام الله: حثّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على القيام بدور فاعل من أجل تحقيق السلام، وذلك قبل ساعات من انطلاق زيارتها لإسرائيل.

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها عباس إلى ميركل بمناسبة يوم الوحدة الألمانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأعرب عباس عن تقديره لـ”تضامن ألمانيا ودعمها للشعب الفلسطيني من أجل تخفيف معاناته وبناء اقتصاده ومؤسساته”.

وقال: “نعول كثيرا على دوركم الهام والفاعل ودعمكم لجهودنا الصادقة من أجل تحقيق السلام العادل في منطقتنا، والقائم على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبدأ حل الدولتين”.

ومن المقرر أن تصل ميركل إلى إسرائيل مساء اليوم. ولا تعتزم زيارة رام الله ولقاء عباس.

ومن المقرر أن تركز المشاورات الألمانية الإسرائيلية على قضايا متعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية، إلى جانب قضايا إقليمية.

ومن أبرز نقاط الخلاف التي سيجرى التطرق لها الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بصورة أحادية بترحيب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تسعى مع دول أوروبية أخرى لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015.

ومن المتوقع أن تتطرق المشاورات أيضا إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية المثيرة للجدل في الأراضي الفلسطينية. (د ب أ)